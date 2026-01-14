Lorenza, 19 anni, perde la vita in un incidente stradale a Pescantina: choc nel Veronese





Lorenza Bridi, una giovane di 19 anni, è morta nella serata di ieri dopo aver subito gravi ferite in un tragico incidente stradale avvenuto lunedì 12 gennaio a Pescantina, lungo la strada statale 12 del Brennero, tra le località di Nassar e Settimo. La ragazza stava viaggiando sul suo scooter quando si è scontrata con un camion, coinvolgendo anche un’automobile, e le circostanze dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.





L’incidente è avvenuto poco dopo le sette del mattino, creando un forte impatto che ha scosso la comunità di Pescantina, in particolare nei pressi del civico 50, non lontano dalla zona industriale. I primi soccorsi sono stati forniti da un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Peschiera.

Le condizioni di Lorenza sono apparse subito critiche. Il personale sanitario ha lavorato per stabilizzarla sul posto e successivamente l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici, la giovane è deceduta nella tarda serata.

A causa della gravità dell’incidente, è stata necessaria la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di soccorso e per permettere ai carabinieri di ricostruire la dinamica dello scontro, che rimane sotto indagine. La disparità tra i mezzi coinvolti – uno scooter e un camion – ha già sollevato preoccupazioni, e i segni dell’impatto e i detriti dei veicoli sono rimasti visibili sulla carreggiata anche nelle ore successive.

Lorenza era una studentessa della classe V Asu del liceo delle Scienze Umane dell’istituto superiore Montanari di Verona. Il dirigente scolastico, Matteo Sansone, ha informato alunni e famiglie della tragica notizia attraverso una circolare, disponendo un minuto di silenzio alle 12 in memoria della giovane. Nella nota si legge: “A nome di tutta la comunità scolastica – esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e ci stringiamo con affetto ai familiari, alle compagne e a tutti quelli che l’hanno conosciuta. Il suo sorriso, la curiosità e la presenza luminosa resteranno per sempre nei nostri cuori. Che il ricordo di Lorenza continui a essere luce e forza per chi l’ha conosciuta e amata”.

Anche il Volley88 Pescantina asd ha voluto esprimere il proprio cordoglio. Sul profilo Instagram della società, hanno scritto: “Un commosso e sentito abbraccio ad Alice e ai suoi genitori nel ricordo della cara Lorenza. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Ciao Lorenza ❤️”.

Le indagini sull’incidente continuano, e la comunità di Pescantina si unisce nel cordoglio per la perdita di una giovane promettente. La speranza è che le autorità possano chiarire le circostanze di questo tragico evento e che la memoria di Lorenza Bridi possa servire a sensibilizzare ulteriormente sull’importanza della sicurezza stradale.



