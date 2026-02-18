Meningite fulminante, ricoverata in ospedale: muore una neonata di 5 mesi a Perugia





Nella città di Perugia una bambina di cinque mesi non ce l’ha fatta dopo essersi ammalata gravemente per colpa della meningite causata dal batterio Neisseria meningitidis. La notizia arriva direttamente dalla Direzione ospedaliera del presidio locale. Verso sera i medici hanno confermato il decesso, avvenuto poco tempo dopo l’arrivo al reparto emergenze pediatriche. I familiari avevano portato la piccola già stamattina, precisamente alle ore centrali del 17 febbraio, perché da alcune ore presentava temperatura alta comparsa improvvisamente durante le ultime ore della notte scorsa.





In terapia intensiva neonatale è arrivata la piccola, pur con tutti gli sforzi del team medico non ce l’ha fatta. Subito dopo quanto accaduto, la direzione ha informato l’Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1, attivando così i passaggi necessari per analizzare il caso e mettere in campo le azioni preventive previste.

Un forte abbraccio arriva dai medici, dagli infermieri e da chi lavora nell’ospedale di Perugia. La direttrice regionale, con la governatrice dell’Umbria Stefania Proietti, si stringe al dolore dei genitori della bambina. In giorni così pesanti, le parole escono piano, ma il sostegno c’è. Ogni persona coinvolta ha voluto farlo sapere. Nessuno resta indifferente davanti a una perdita del genere.



