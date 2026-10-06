Mio figlio voleva che smettessi di vedere la sua ex moglie: ho detto no





Il matrimonio si avvicinava, e con lui il nodo che Andrea, Valentina ed io cercavamo di sciogliere a modo nostro sembrava farsi più stretto. La sera dopo il nostro incontro, in cucina, mescolavo la salsa per la cena cercando di mettere ordine anche ai pensieri. Il telefono ha vibrato: Andrea. Ho risposto, col cuore in gola.





«Mamma, possiamo parlare?» la sua voce sembrava smarrita.

«Certo, cosa c’è?»

«Non è facile. Elena… è più fragile di quanto pensassi.»

Ho sentito un sospiro, il fondo di un’emozione che non trovava parole. «Ti capisco, Andrea, ma non sono io a dover cambiar nulla, no?»

«Io sono confuso. La vedo troppo zitta e mi chiedo se davvero si senta parte di tutto questo, o solo spettatrice.»

Abbiamo parlato a lungo, come due adulti che cercano di mantenere l’equilibrio su un filo teso. Ho capito che dentro di lui c’era più di un semplice disagio: c’era paura di perdere non solo la nuova famiglia, ma anche se stesso.

Due giorni dopo, una mattina di nebbia fitta, ho deciso di chiamare Valentina. Avevo bisogno di vedere il suo sguardo, di sentire la sua voce così come avevamo fatto quella volta in cui ci eravamo quasi ignorate per un mese intero.

«Maria,» ha risposto fredda ma non distante.

«Valentina, so che questa storia ci cambia tutte, ma non possiamo più evitarla.»

«Sei tu che parli, e il tuo sguardo è diverso.»

«Andrea teme che la sua nuova vita venga invasa dal passato. Vuole proteggere Elena, e forse anche se stesso.»

«Ho capito. Però non posso sparire, Maria. Non è possibile. Ci sono i ragazzi, la storia di anni, tutto quello che siamo stati.»

Le sue parole avevano la forza di chi conosce troppe verità condivise per poterle sciogliere semplicemente.

«Lo so e non ti chiedo di sparire. Ma forse possiamo metterci d’accordo su cosa significa presenza.»

«Presenza, dici? Magari per lui è solo un’ombra. Per me è la realtà che non si cancella.»

Quando ci siamo salutate, ho visto nei suoi occhi una tristezza che parlava di perdita e di attese disilluse. Poi sono rimasta a guardare fuori dalla finestra: quei monti avvolti nella nebbia che non decideva a farsi sole. Sembrava la nostra situazione.

Quel pomeriggio, seduta sul divano con una tazza di tè che si raffreddava in fretta, ho preso il cellulare e ho chiamato Elena. Non vedevo l’ora di sentire da lei, di nuovo, quella calma che tanto mi aveva colpito.

«Ciao Maria,» ha risposto con un sorriso appena percettibile. «Pensavo a te.»

«Anche io a te. Voglio dirti una cosa che forse ti sorprenderà.»

Le ho raccontato la conversazione con Andrea, quella corsa a prevenire problemi, la sua insicurezza. Lei ha ascoltato in silenzio.

«Non voglio che ti faccia sentire in una posizione scomoda, Maria. La verità è che io non ho mai chiesto di mettere limiti a te o a Valentina. Con Andrea abbiamo parlato di confini, sì, ma solo per lui e Valentina.»

«Mi hai detto la verità?»

«Assolutamente. Non credo che smettere di volervi bene o di esserci sia la risposta.»

Ho sospirato, ancora più confusa. Se non era Elena, allora chi? Con chi stava realmente il problema?

«Tu cosa pensi, Maria?»

«Penso che Andrea è spaventato. Vuole tenere separati passato e futuro, ma non sa come fare senza tagliare pezzi della sua famiglia.»

«È umano,» ha detto lei con dolcezza. «E noi cosa possiamo fare?»

«Una cosa sola: non sparire. A nessuno.»

Nei giorni seguenti, ho sentito silenzi pesanti nelle telefonate di Andrea, piccoli schermi di tensione nei nostri incontri. E lui sembrava sempre più distante, come se portasse dentro una tempesta in attesa di sfogarsi.

Un sabato mattina, ci siamo ritrovati in giardino con Tommaso e Sofia, seduti in cerchio attorno al tavolo per la colazione. Andrea ha finalmente rotto il silenzio che si era fatto invincibile.

«Mamma, devo essere onesto,» ha cominciato guardando il cielo grigio. «Non ho mai detto a nessuno, ma io… ho paura.»

Ho trattenuto il respiro. La sua voce si è spezzata un attimo.

«Ho paura di perdere quello che avevo con Valentina, la mia famiglia, ma anche te… Quando vi vedo insieme, a ridere o a parlare come se niente fosse successo, mi sembra che non ci sia mai stata la separazione.»

Lo sguardo di Andrea si è abbassato, mentre toccava distrattamente il bordo del bicchiere.

«È come se non riuscissi ad entrare nella nuova vita senza sentire un pezzo del passato che mi trattiene.»

Sono rimasta in silenzio, pesando le sue parole con il cuore stretto.

«E io? Dove sto io in tutto questo?»

La domanda era rivolta più a se stesso che a me.

Ho allungato una mano e gli ho stretto il braccio.

«Tu sei nel mezzo, Andrea. E forse per questo è così difficile trovare l’equilibrio.»

«Lo so, ma non voglio deludere Elena.»

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