Mio marito pretese il divorzio rapido: dieci anni dopo premia suo figlio





Le parole cariche di veleno di Claire Bennett sono risuonate nell’atrio marmoreo dell’auditorium della St. Jude Academy come un’eco sgradevole e stonata. Gli altri genitori dell’alta borghesia di Chicago, radunati vicino ai tavoli del rinfresco con i bicchieri di champagne in mano, si sono voltati all’istante verso di noi, interrompendo le loro conversazioni sommesse. Il preside, visibilmente a disagio per la scena che minacciava di rovinare la reputazione dell’evento annuale, ha provato ad avvicinarsi con fare conciliante, ma Logan lo ha fermato con un gesto brusco della mano.





L’uomo brillante e sicuro di sé che dominava le pagine della cronaca finanziaria della città sembrava improvvisamente crollato su se stesso. Logan fissava Leo, che continuava a stringere la sua targa di bronzo guardando quell’estraneo con un misto di curiosità infantile e distacco. Non c’era un solo dettaglio nel viso di quel bambino che non gridasse l’eredità genetica dei Whitmore: la linea del naso leggermente arcuata, il modo in cui poggiava il peso sui talloni, persino l’abitudine inconscia di sfiorarsi il lobo dell’orecchio sinistro quando era concentrato.

«Un ricatto, Claire?» ho replicato voltandomi verso la donna con uno sguardo così limpido e privo di rancore da farla arretrare di un passo. «Per dieci anni non ho chiesto un solo centesimo a tuo marito. Ho cresciuto Leo lavorando come capoprogetto in un’agenzia pubblicitaria, ho pagato le sue scuole con il mio stipendio e non ho mai depositato una richiesta di alimenti in nessun tribunale dell’Illinois. Se avessi voluto i suoi soldi, avrei mostrato l’ecografia dieci anni fa in quello studio legale prima che lui salisse sulla tua auto.»

Logan ha deglutito a fatica, scuotendo la testa come se cercasse disperatamente di risvegliarsi da un incubo durato un decennio: «Rachel… ti prego, vieni fuori con me. Dobbiamo parlare in privato, lontano da tutta questa gente. Non posso… non posso accettare di aver perso dieci anni della vita di mio figlio senza nemmeno sapere che esistesse.»

«Tu non hai perso dieci anni per caso, Logan,» ho risposto con voce ferma e misurata, continuando a tenere la mia mano sulla spalla di Leo. «Tu hai scelto di scambiare il tuo matrimonio con un’avventura del passato, mettendomi fretta mentre firmavamo la separazione perché avevi paura che Claire si stancasse di aspettarti al gate degli arrivi. Mi hai detto che speravi che le cose mi andassero bene, ricordi? Bene, a me e a Leo le cose sono andate benissimo.»

Claire ha afferrato il braccio del marito con una stretta convulsiva, con la voce che saliva di tono tra isteria e rabbia malcelata: «Logan, basta con questa farsa! Andiamo via immediatamente! Abbiamo il comitato di beneficenza a casa dei Palmer tra mezz’ora! Non puoi dare retta a una madre sola che cerca visibilità durante una cerimonia pubblica!»

«Zitta, Claire!» ha tuonato Logan voltandosi verso di lei con gli occhi fuori dalle orbite, liberando il braccio dalla sua presa con una violenza che ha fatto tremare la collana di perle della donna. «Non vedi che ha i miei occhi? Non vedi che ha la mia stessa faccia? Avevo un figlio… avevo una famiglia e me ne sono andato come un cieco per correre dietro a te!»

La verità più dolorosa per Claire stava esplodendo davanti a decine di testimoni: per dieci anni lei e Logan avevano cercato disperatamente di avere un erede per blindare la linea dinastica dei Whitmore, spendendo centinaia di migliaia di dollari in cliniche di fecondazione assistita tra New York e Boston senza alcun successo. E ora, proprio nel cuore della scuola più prestigiosa della città, il figlio maschio che Logan aveva sempre desiderato era in piedi davanti a lui, cresciuto e protetto dalla donna che aveva ripudiato per lei.

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