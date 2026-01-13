Modena, è sparita una 14enne uscita di nascosto di notte: ricerche in corso per Agnes Cristina Piliego





Agnes Cristina Piliego, una ragazza di 14 anni, è scomparsa nella notte tra sabato e domenica a Modena. La sua famiglia ha denunciato la scomparsa alle autorità, fornendo dettagli sulla giovane e sugli abiti che indossava prima di lasciare casa. Agnes frequenta la terza media all’istituto Ferraris di Modena e al momento della scomparsa indossava una giacca nera con riflessi grigi e scarpe nere della marca Nike.





La situazione si è fatta subito allarmante poiché Agnes non ha portato con sé il cellulare, un elemento che ha preoccupato i familiari. Questi ultimi hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine, fornendo tutte le informazioni necessarie per facilitare le ricerche. Gli agenti della Squadra Mobile di Modena sono stati mobilitati per cercare di rintracciare la ragazza.

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzatti, ha anche lui lanciato un appello sui social media, invitando chiunque avesse informazioni utili o che avesse visto Agnes negli ultimi giorni a contattare immediatamente il numero 112. “Si chiede la massima condivisione”, ha aggiunto il sindaco, sottolineando l’importanza di diffondere la notizia.

Secondo quanto riferito, Agnes è uscita di casa intorno alle 2 di notte, approfittando del fatto che i familiari dormivano. La madre di Agnes, Viviana, ha dichiarato alla Gazzetta di Modena che la ragazza potrebbe essere diretta verso Milano o Torino, due città che la giovane aveva mostrato di voler visitare. “Se ha preso accordi con qualcuno – ha sottolineato la donna – certamente lo ha fatto prima di allontanarsi”, ha aggiunto, esprimendo preoccupazione per la situazione.

L’Associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, sta seguendo da vicino il caso. L’avvocata Barbara Iannuccelli, che rappresenta l’associazione, ha commentato le implicazioni legali che potrebbero derivare dal coinvolgimento di un adulto. “Il coinvolgimento di un maggiorenne porterebbe all’accusa di sottrazione di minore. Ricordiamo che anche se la ragazzina avesse espresso il suo consenso per l’allontanamento, non può essere considerato del tutto libero e ragionato proprio in virtù della sua minore età”, ha spiegato Iannuccelli. Ha inoltre avvertito che la mancata collaborazione di un adulto nelle ricerche potrebbe comportare l’iscrizione al registro degli indagati.

Al momento della sua scomparsa, Agnes indossava una giacca nera corta con riflessi grigio scuro e scarpe nere Nike Air Force 1. Le autorità hanno esortato chiunque avesse informazioni utili a contattare le forze dell’ordine al numero 112, sottolineando l’importanza di ogni dettaglio che potrebbe aiutare a ritrovare la ragazza.

Le ricerche continuano con urgenza, e la comunità di Modena si mobilita per sostenere la famiglia di Agnes in questo momento difficile. La speranza di ritrovarla sana e salva resta alta, e ogni informazione potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini in corso.



