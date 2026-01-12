Morta a 25 anni dopo il parto: chi era Francesca Basile e le parole al figlio





Francesca Basile, 25 anni, aveva appena dato alla luce il suo primo figlio la Vigilia di Natale. Per lei, il parto rappresentava un evento tanto atteso, un momento di gioia che aveva riempito i suoi pensieri da quando aveva scoperto di essere incinta. Tuttavia, pochi giorni dopo aver accolto il suo bambino, il 8 gennaio, Francesca si è sentita male ed è morta improvvisamente.





Dopo il parto, Francesca era stata dimessa dall’ospedale e aveva fatto ritorno a casa. Tuttavia, il 3 gennaio aveva avvertito un primo malore, manifestando dolori al torace e alla schiena, accompagnati da febbre leggera. La situazione si è aggravata rapidamente, portando al suo decesso cinque giorni dopo. La famiglia ha sporto denuncia e la Procura di Taranto ha avviato un’inchiesta sull’accaduto; al momento non è stata disposta l’autopsia.

Francesca, residente nella borgata di Lama, lavorava come consulente assicurativo e ha condiviso la sua gravidanza sui social media, raccontando con entusiasmo le sue esperienze. Solo due mesi fa, in un post su Facebook, scriveva: “Mi sono goduta la gravidanza a pieno, senza aver avuto mai paura del kg in più, nonostante sia sempre stata una mia preoccupazione. Ho cercato di evitare discussioni, di evitare persone nocive, perché mi ero ripromessa di non farci rovinare questi nostri momenti da niente e nessuno.”

In un altro messaggio, Francesca parlava dei suoi affetti e della sua nuova vita da madre: “Mi sono circondata di felicità, di persone che mi hanno fatto vivere questa nostra esperienza solo in discesa: avrai un papà premuroso, dei nonni presenti, degli zii sui quali potrai fare sempre affidamento.”

Con grande responsabilità, Francesca si era impegnata a essere una buona madre, affermando: “Ho 1000 difetti, ma mi sono sempre riconosciuta come una ragazza responsabile e da quando ho preso l’impegno di essere la tua mamma, sappi che avrai sempre il piatto più caldo e più pieno del mio, il posto più comodo, ed una vita leggera. Grazie per avermi scelta, ti aspetto!”

La giovane madre attendeva con gioia il suo primo figlio, guardando al futuro con speranza. In uno dei suoi messaggi, scriveva: “Non so se sarò una buona mamma, perché questa è una cosa che non ti insegna nessuno, ma ti prometto che ce la metterò tutta. Ti insegnerò i valori, il rispetto, la fiducia, l’umiltà, cercando di non farti mancare mai niente.”

Il 25 dicembre, giorno della nascita del suo bambino, Francesca aveva condiviso un post toccante: “Ho capito di esser diventata mamma quando nessun dolore è stato forte quanto l’emozione che mi hai dato quando hai aperto gli occhi verso di noi. Benvenuto al mondo.”

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Taranto, lasciando la famiglia e gli amici in uno stato di shock e dolore. La giovane madre, che aveva solo iniziato il suo viaggio nella maternità, ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che la conoscevano e la amavano.

In attesa di chiarimenti da parte delle autorità, la famiglia di Francesca spera di ottenere risposte sulle cause della sua morte. La Procura di Taranto sta conducendo indagini per fare luce sulla vicenda, mentre i familiari si preparano a affrontare un futuro senza di lei.



