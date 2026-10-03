Occupano il nostro caffè per sposarsi: la nostra risposta diventa virale





Sotto il nostro logo si leggeva «Ordine confermato». Ross aveva mandato al gruppo un’immagine che finiva appena dopo la data, sabato alle undici. Mairi ha spostato il dito sullo schermo, cercando di ingrandire la parte inferiore, ma non ce n’era altra. La foto era stata tagliata lì. Nel messaggio che l’accompagnava Ross aveva scritto: «Ecco la conferma del caffè, così siamo tranquilli».





«Fammi vedere il tuo», ho detto a Ross. Lui teneva ancora il telefono rivolto verso di noi. Sul suo schermo c’era la stessa email, aperta per intero. Sotto l’ora comparivano ventiquattro bevande, poi «ritiro da asporto». Ho indicato quelle tre parole senza toccare il telefono. Freya si è avvicinata abbastanza da leggerle. Non ha detto niente; ha solo lasciato andare un lembo della ricevuta, che è rimasto piegato verso l’alto.

Ross ha riportato il telefono contro il petto. «È comunque una conferma vostra.» Iain ha smesso di riempire un bicchiere. «Di un ordine», ha detto. La macchina del caffè ha sfiatato alle sue spalle, e per un momento non ho sentito altro. La donna vicino alla finestra, ancora in piedi con la borsa, ha chiesto a Ross se quello fosse il messaggio che aveva mandato a tutti. Lui le ha risposto di sì, ma non l’ha guardata.

Mairi mi ha passato il telefono perché potessi vedere meglio. Nel gruppo, prima dell’immagine, c’erano domande su dove lasciare la torta e se ci sarebbero stati posti per i bambini. Ross aveva risposto: «Ci penso io, non chiamate il locale.» Ho restituito il telefono. Non sapevo se Freya avesse letto quelle risposte. Lei fissava Ross, aspettando che alzasse di nuovo lo schermo.

«Tu mi avevi detto che le avevi telefonato», ha detto. Aveva la voce bassa, ma chi era vicino al bancone si è voltato. Ross ha passato una mano sul risvolto della giacca, dove il fiore si era schiacciato contro il telefono. «Ho fatto l’ordine. Pensavo che bastasse per dimostrare che eravamo clienti.» Freya ha guardato i tavoli occupati, poi la porta. Una delle sedie era rimasta in mezzo al passaggio.

Evie l’ha spostata con il ginocchio mentre portava due bicchieri sul banco. Le ho detto di fermarsi un momento, ma lei ha finito di appoggiare anche il secondo, piano, perché il coperchio non era chiuso bene. Aveva una macchia di latte sul polso. Fuori, Mairi teneva la porta aperta alla donna con la torta, che cercava riparo sotto la sporgenza del negozio accanto.

«Adesso facciamo una cosa semplice», ho detto. «Chi ha ordinato i caffè li ritira qui, oppure rimborsiamo l’ordine. Per gli altri dobbiamo liberare i tavoli.» Ho visto un paio di invitati prendere i cappotti dagli schienali. Un uomo con una spilla argentata ha chiesto se poteva almeno sedersi finché smetteva di piovere. Non gli ho saputo rispondere in modo gentile. Gli ho detto che c’erano clienti in attesa dei loro posti.

Uno dei due abituali, Hamish, era ancora vicino al frigo delle bibite con la tazza vuota in mano. Aveva pagato prima che arrivassero gli invitati e non era riuscito a sedersi. Iain gli ha chiesto scusa e ha messo il suo rimborso accanto allo scontrino. Hamish ha scosso la testa. «Non volevo i soldi. Volevo fare colazione.» Li ha presi solo quando un altro ospite, arretrando, gli ha urtato il gomito.

Ross ha sollevato di nuovo il telefono, stavolta verso di me. «Dille anche questo, allora. Che cacci fuori tutti.» «Mettilo giù», ha detto Freya. Lui ha abbassato il braccio, ma sullo schermo vedevo ancora la mia faccia. Iain è uscito da dietro la macchina del caffè e si è fermato accanto a Evie, senza avvicinarsi a Ross. «La stai riprendendo mentre lavora», gli ha detto.

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