Messa in livestream a Guayaquil, il sacerdote muore colpito da un crocifisso: la chiesa rompe il silenzio





Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, 53 anni, è morto a Guayaquil durante una Messa in livestream dopo la caduta di un crocifisso: la parrocchia spiega la scelta di condividere immagini e ringrazia per le preghiere.





È intervenuta con un aggiornamento ufficiale la chiesa in cui padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, 53 anni, è morto a Guayaquil, in Ecuador, dopo essere stato colpito da un grande crocifisso caduto dalla parete durante una Messa trasmessa in diretta.

Patricio Alfredo Sánchez Molinari: La ricostruzione: il crocifisso cade durante la funzione

Secondo quanto riportato dalla fonte, l’incidente è avvenuto durante una celebrazione delle ore 19 di sabato 17 ottobre 2026. Il sacerdote stava parlando ai fedeli dall’altare quando il crocifisso appeso al muro si è inclinato in avanti ed è caduto, colpendolo alla nuca.

Le immagini della funzione — in seguito rimosse — mostrerebbero i presenti reagire con urla e pianto all’interno della Church of Perpetual Relief of the Central Vicariate, sempre a Guayaquil. Il materiale video, precisa la fonte, non è più disponibile.

Il messaggio della parrocchia su Instagram e la Messa in memoria

In un post su Instagram, la chiesa ha spiegato perché ha condiviso alcune immagini legate alla celebrazione successiva, specificando che non si trattava di riproporre la scena dell’incidente e che nelle foto pubblicate non compariva il crocifisso sulla parete.

Nel messaggio, la parrocchia ha scritto: “We share the images of the Eucharist in memory of our beloved P. Patrick Alfredo Sanchez Molinari”, ricordando che il sacerdote è morto la sera del 17 ottobre mentre stava celebrando la Messa.

La stessa comunicazione riferisce che il cardinale Luis Cabrera, arcivescovo di Guayaquil, ha celebrato l’Eucaristia in memoria del sacerdote, insieme ai vescovi ausiliari, ad altri preti, ai membri della Community of the Holy Redeemer e ai parrocchiani. Nel post viene inoltre espresso ringraziamento per i messaggi arrivati “da diverse parti del mondo” e per le preghiere dedicate al riposo dell’anima di padre Patrick Sanchez.

Le parole sulla morte poco prima dell’incidente

La fonte riporta anche un dettaglio che viene attribuito al New York Post: pochi istanti prima dell’incidente, padre Molinari avrebbe parlato proprio del tema della morte, riflettendo sul valore del tempo dedicato a Dio e alla famiglia. Si tratta di un passaggio riferito indirettamente, non di un testo pubblicato integralmente dalla parrocchia.

I messaggi di cordoglio: “insieme nella preghiera”

Sotto i contenuti condivisi online sono comparsi diversi commenti di persone che hanno voluto ricordare il sacerdote. Tra i messaggi riportati dalla fonte, c’è chi scrive: “Together in prayer”, ringraziando l’arcidiocesi di Guayaquil, e chi sottolinea che la Chiesa “piange” ma al tempo stesso ringrazia, parlando della partenza del sacerdote “verso la casa del Padre”.

Altri commenti lo ricordano come uno dei migliori preti della parrocchia, esprimendo dolore per l’accaduto e ribadendo che soltanto Dio può conoscerne le ragioni. Si tratta di testimonianze lasciate dagli utenti sui social, citate come tali e non come dichiarazioni ufficiali di autorità o istituzioni.

Nota: la fonte menziona l’esistenza di filmati poi rimossi; non essendo disponibili nel dossier, i dettagli visivi specifici richiederebbero verifica sul materiale originale.

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