Pescara, via libera in Comune alla mozione per il crocifisso in tutte le aule





Il Consiglio comunale di Pescara ha approvato oggi una mozione promossa dal movimento Futuro Nazionale che invita a favorire l’installazione del crocifisso in tutte le aule delle scuole cittadine. L’atto è stato presentato dai consiglieri comunali Valeria Toppetti e Cristian Orta e ha ottenuto il via libera con i voti della maggioranza di centrodestra.





Il testo approvato chiede all’amministrazione comunale di promuovere presso gli istituti scolastici del territorio l’esposizione del crocifisso, inteso dai proponenti come simbolo delle radici storiche, culturali e dell’identità nazionale ed europea. Secondo i firmatari, la presenza del simbolo non avrebbe finalità di proselitismo religioso, ma costituirebbe un elemento di memoria e identità culturale.

Nel corso del dibattito il sindaco Carlo Masci ha richiamato i limiti dell’azione comunale sul tema. Masci ha ricordato che, alla luce delle norme nazionali, il Comune non può imporre l’installazione di un simbolo religioso negli edifici scolastici: la decisione finale spetta alle singole istituzioni scolastiche e alle comunità educanti. La precisazione ha escluso che la mozione comporti un obbligo immediato o un intervento coattivo dell’ente locale.

L’approvazione della mozione ha innescato un acceso confronto politico in Aula e in città. Le forze di opposizione di centrosinistra e i sindacati della scuola hanno contestato l’iniziativa, definendola una manovra di distrazione politica e denunciando il rischio di strumentalizzazione. Le critiche hanno sottolineato la necessità di preservare spazi scolastici inclusivi per studenti e famiglie di diverse convinzioni religiose o laiche.

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I sostenitori della mozione hanno ribadito invece la valenza culturale e storica del crocifisso come segno riconoscibile delle radici del paese e del continente, insistendo sul carattere non confessionalista della proposta. Le posizioni nettamente contrapposte hanno scandito il dibattito, evidenziando la distanza di vedute tra quanti interpretano l’iniziativa come riaffermazione di valori condivisi e quanti la vedono come scelta politica divisiva.

Formalmente, l’atto votato assume la forma di un indirizzo politico: non modifica le normative vigenti né introduce vincoli giuridici per gli istituti scolastici. L’intenzione dichiarata dalla maggioranza è di sollecitare e promuovere incontri e forme di dialogo tra Comune, dirigenti scolastici e comunità educanti, affinché le singole scuole valutino la questione nel rispetto delle competenze stabilite a livello nazionale. In Aula è stato più volte ribadito che ogni decisione concreta sull’eventuale esposizione del crocifisso dovrà essere adottata dalle istituzioni scolastiche, nei modi e nei tempi previsti dalle norme.

L’esito del voto segna comunque un riferimento politico locale sul tema: il consenso raccolto tra i gruppi di maggioranza testimonia l’allineamento sulle finalità enunciate dalla mozione e l’intenzione di portare la questione all’attenzione della cittadinanza e delle scuole. Sul fronte opposto, la netta opposizione delle forze di centrosinistra e dei rappresentanti dei lavoratori della scuola lascia aperto il fronte delle contestazioni e preannuncia ulteriori momenti di confronto pubblico e istituzionale.

Durante la seduta sono stati richiamati anche aspetti organizzativi e di relazione fra istituzioni: il testo approvato mira a promuovere iniziative di dialogo e confronto locale, senza incidere direttamente sul quadro normativo nazionale. Proprio per questo motivo il dibattito si è concentrato sulla opportunità politica dell’iniziativa e sui tempi della sua promozione, oltre che sulle implicazioni per la convivenza nelle scuole.

I soggetti coinvolti e citati nel dibattito sono i consiglieri proponenti Valeria Toppetti e Cristian Orta, il movimento Futuro Nazionale, la maggioranza di centrodestra che ha sostenuto la mozione, il sindaco Carlo Masci e le forze di opposizione di centrosinistra insieme ai sindacati della scuola. Ciascuno di questi attori ha delineato posizioni contrapposte che hanno caratterizzato il confronto in Aula e che ora si proiettano nella discussione pubblica cittadina.

La vicenda lascia dunque sul tavolo un quadro definito: da una parte un atto politico approvato dal Consiglio comunale che funge da invito rivolto alle scuole; dall’altra la conferma del principio secondo cui le scelte in materia di simboli religiosi nelle aule restano de facto competenza delle singole istituzioni scolastiche, nel rispetto delle norme nazionali. L’approvazione della mozione non impone pertanto interventi immediati e apre la strada a una fase di interlocuzione fra Comune, dirigenti e comunità educanti, mentre le opposizioni annunciano la prosecuzione della mobilitazione e del confronto pubblico sulla questione.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Comune di Pescara – Sito istituzionale.

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