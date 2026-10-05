Quando i miei genitori hanno venduto tutto per vivere davvero, non per prepararci al futuro





Stefano era sparito da un quarto d’ora. Aveva lasciato la porta spalancata, facendomi venire un colpo ogni volta che il freddo colava dal corridoio nella stanza dove ero rimasta. Io e i miei genitori stavamo ancora seduti, un po’ sgomenti, come se quella parola – «lasciar andare» – avesse allo stesso tempo liberato e imprigionato tutti.





Papà si appoggiò allo schienale della sedia con un sospiro profondo, la fronte segnata da una ruga che non aveva mai notato prima. Aveva lo sguardo perso, ma la mano che stringeva la mia non aveva perso forza.

«Non è semplice, Paola…» disse piano, come se parlasse a sé stesso più che a me. «Quando hai passato mezzo secolo a costruire qualcosa, a tenere tutto insieme, è strano lasciar andare. Ma c’è una sorpresa in tutto questo.»

Senza staccare la presa, lo guardai. «Una sorpresa?»

Sorrise, un angolo della bocca si alzò in un sorriso che non tradiva ansia, ma nemmeno leggerezza.

«Vecchio vizio da artigiano – tengo le cose pronte per ogni evenienza.» Si alzò dal tavolo, si passò una mano tra i capelli grigi.

Mamma si sistemò in poltrona, il viso più rilassato, anche se gli occhi ancora colmi di una malinconia che non voleva scappare via.

«Abbiamo pensato a ogni dettaglio.» Spostò una coperta sulle ginocchia. «Non è che ci stiamo togliendo una zavorra per precipitare nel vuoto.»

Sentivo dentro il petto un misto di curiosità e ansia, la stessa sensazione quando apri una porta e ti chiedi cosa troverai dall’altra parte.

Papà uscì dalla cucina con un piccolo pacchetto avvolto in carta kraft. Lo posò sul tavolo e tirò fuori una chiave, piccola, vecchia, con denti arrugginiti e un anello sottile.

«Questa è la chiave della nostra nuova casa.»

Mamma annuì, il sorriso appena appena più sincero del solito. «Non vi abbiamo detto tutto perché non volevamo farvi preoccupare.»

Il cuore mi si strinse. «Ma dove?»

«A Tenerife.» Papà prese un respiro. «Abbiamo trovato un piccolo appartamento in un quartiere tranquillo, vicino al mare. È un posto dove possiamo ricominciare, senza pesi che ci trascinano a fondo. Vogliamo provare a viverci almeno metà dell’anno.»

Le parole mi colpirono con la forza di un’onda improvvisa. Avevano venduto tutto per trasferirsi mezza vita lontano da casa, da Bologna, dagli amici di sempre, persino da noi.

Mamma si voltò verso di me e, per la prima volta, mi guardò come se avessi davanti una persona nuova, non più la bambina che si preoccupava di ogni dettaglio.

«Dicevamo di voler vivere, e per noi significa cambiare aria, respirare, provare cose nuove. Vogliamo lasciarci alle spalle la paura, Paola.»

Rimasi senza parole, il groppo in gola così grande che avevo paura di piangere.

Poi, d’improvviso, un rumore di chiavi e passi pesanti nella scala. Stefano tornò in sala, il volto teso ma gli occhi ancora più incerti.

Papà lo guardò dritto negli occhi, senza battere ciglio: «Adesso che lo sai, puoi accettare?»

Stefano attraversò di nuovo la stanza, questa volta chiudendo la porta. Si spiò le mani, poi le serrò a pugno. «Non sono sicuro di voler accettare. Non posso non chiedermi cosa succeda se le cose precipitano.»

Mamma si alzò lentamente, appoggiandosi al tavolo. «Non vogliamo che precipiti nulla. Vogliamo solo vivere nel presente.»

Il silenzio riprese la stanza, pesante ma diverso da prima: non c’era più solo tristezza, ora c’era anche una scintilla di sfida.

Papà si avvicinò a Stefano, quella luce negli occhi che avevo visto poche volte, quando si accendeva per qualcosa che amava davvero.

«Abbiamo messo in conto ogni rischio. E se dovesse succedere qualcosa, troveremo un modo. Non da soli, ma assieme, senza che tu e Paola dobbiate contagiarci con le vostre paure.»

Stefano guardò fuori dalla finestra, la bocca serrata. Dopo un momento, si voltò verso di noi e sospirò.

«È difficile, davvero difficile. Ma capisco. Forse… forse sto tenendo stretto qualcosa che ormai non è più nostro da tanto tempo.»

La mia gola si sciolse un po’. «Anch’io.»

Papà annuì e con quel sorriso secco che gli era tipico disse: «Bene. Allora iniziamo a capire insieme come si fa a camminare su questa strada nuova.»

Mamma si sedette di nuovo e prese la mia mano tra le sue. «Vogliamo raccontarvi tutto, dalle scelte fatte alle piccole cose quotidiane. Siamo ancora noi, solo in un posto diverso.»

La prima cosa che mi colpì fu l’aria di rinascita che sprigionavano, una forza nuova che non avevo mai visto.

Stefano sembrava quasi stanco, ma dentro di lui qualcosa stava cambiando. «Solo… per favore, non chiudetevi in quel posto. Sentiamoci, parliamo spesso.»

«Promesso.» Papà fece un cenno, serio ma leggero.

Il pomeriggio avanzava, e con lui le parole si fecero più fluide, meno cariche.

Mamma raccontò di un mercato settimanale dove si trova «l’odore del pane che non c’è da noi più.»

Papà parlò di un piccolo giardino dove aveva già piantato un ulivo.

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