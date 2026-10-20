Milano, genitori davanti alla Questura dopo i disordini: “Voglio solo abbracciarlo ora”





Dopo i disordini tra sabato 17 e domenica 18 ottobre nel centro di Milano, genitori e familiari attendono fuori dalla Questura: la testimonianza di una madre ucraina e di un padre egiziano.





Davanti alla Questura di Milano, nella mattinata successiva ai disordini del weekend in centro città, si è formata un’attesa fatta di telefonate, domande e apprensione. Genitori e familiari hanno raggiunto l’edificio per ottenere notizie dei figli che si trovano all’interno dopo quanto accaduto tra sabato 17 e domenica 18 ottobre. Secondo quanto riportato nel servizio attribuito a TGLa7 e ripreso dalla fonte, molti dei ragazzi coinvolti sarebbero minorenni.

Questura di Milano: Genitori davanti alla Questura: ore di attesa e poche informazioni

La scena descritta è quella di madri e padri fermi all’esterno della Questura, increduli per ciò che sarebbe successo nel giro di poche ore. L’elemento comune, nel racconto, è la difficoltà di ricostruire i passaggi che hanno portato i giovani in ufficio di polizia: in diversi casi, spiegano i familiari, l’uscita era stata presentata come una giornata normale tra amici.

La fonte sottolinea il clima emotivo di quelle ore: la preoccupazione per l’eventuale conseguenza giudiziaria e, insieme, l’incertezza legata al non riuscire a contattare i ragazzi o al ricevere comunicazioni improvvise dalle forze dell’ordine.

Il racconto della madre arrivata in treno e la telefonata della polizia

Tra le testimonianze riportate, c’è quella di una madre che racconta di essere arrivata in treno in mattinata. Il figlio, spiega, vive a Monza e le aveva detto che sarebbe andato a Milano con amici. Poi la chiamata del ragazzo: le avrebbe detto di essere stato arrestato.

Nel suo racconto, la donna aggiunge che per il figlio si sarebbe trattato della prima visita in città con gli amici. Dice di aver iniziato a cercarlo nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, perché il giorno dopo avrebbe avuto scuola; non riuscendo a contattarlo, avrebbe poi ricevuto nella notte una telefonata dalla polizia, con l’invito a cercare un avvocato perché il ragazzo “rischiava il carcere”. La madre, indicata come ucraina e residente in Italia da oltre vent’anni, conclude dicendo: “Voglio solo abbracciarlo ora”.

Un padre: “Doveva venire a lavorare con me”

Accanto a lei, secondo la fonte, c’è anche un padre di origine egiziana che attende notizie del figlio. Il suo racconto è più asciutto ma ugualmente preoccupato: il ragazzo, riferisce, il giorno prima avrebbe dovuto raggiungerlo per lavorare in negozio, ma non si è presentato. “Ed ora sono qui”, dice, spiegando di essersi recato alla Questura proprio per capire cosa sia successo.

Che cosa si sa e che cosa no dai materiali disponibili

Il materiale fornito colloca l’episodio nel contesto dei disordini avvenuti nel centro di Milano tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, e concentra l’attenzione soprattutto sull’attesa dei genitori all’esterno della Questura. Non vengono indicati, nella fonte, numeri ufficiali su quanti giovani siano stati portati negli uffici, né dettagli sulle eventuali contestazioni specifiche o sull’evoluzione delle posizioni individuali.

Nel dossier è presente anche un post social che riprende e commenta la vicenda: si tratta però di un contenuto di taglio opinativo, con una formulazione che non coincide con gli elementi fattuali riportati nelle testimonianze. Per questo, i dati certi ricavabili dal materiale restano quelli legati alla presenza dei familiari davanti alla Questura e alle dichiarazioni virgolettate attribuite ai genitori, nel quadro dei disordini del weekend.

In assenza, qui, di ulteriori riscontri documentali, non è possibile aggiungere informazioni su identità dei ragazzi, dinamica precisa degli scontri o decisioni adottate caso per caso. Resta il racconto di un’attesa tesa, con famiglie arrivate anche da fuori Milano e genitori che dicono di aver saputo dell’accaduto solo attraverso una telefonata dei figli o una comunicazione delle forze dell’ordine.

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