Reazione a Catena, chi sono Le Mercoledì sera: Ilenia, Giulia e Maria Chiara vincono 11.375 euro





Le Mercoledì sera conquistano il titolo a Reazione a Catena: le tre amiche di Casalecchio di Reno vincono 11.375 euro indovinando la parola Condotto.





Nuove campionesse a Reazione a Catena nella puntata di domenica 27 settembre 2026. Il quiz del preserale di Rai 1, condotto da Pino Insegno, ha visto l’affermazione de Le Mercoledì sera, il trio formato da Ilenia, Giulia e Maria Chiara. Le concorrenti hanno eliminato i precedenti detentori del titolo, I Sottosopra, riuscendo poi a conquistare anche il montepremi dell’Ultima Catena. La loro prima partecipazione da protagoniste si è conclusa con una vincita di 11.375 euro in gettoni d’oro, ottenuta grazie alla soluzione esatta dell’ultima parola.

Le tre amiche vivono a Casalecchio di Reno, comune alle porte di Bologna, anche se Ilenia è originaria della provincia di Cesena. Durante la presentazione è emerso che le componenti del gruppo sono legate da un rapporto di amicizia, ma non condividono la stessa attività lavorativa. Per quanto riguarda le informazioni personali, non sono state comunicate le età precise delle concorrenti.

Il loro ingresso tra le squadre campionesse è avvenuto al termine di una sfida contro I Sottosopra, formazione composta da Claudia, Nicola e Paola. Questi ultimi avevano conquistato il titolo nella precedente puntata, eliminando Le Copia Incolla, ma la loro permanenza al centro dello studio è durata soltanto un giorno.

A determinare il nuovo passaggio di consegne è stata soprattutto la fase dell’Intesa Vincente, nella quale Le Mercoledì sera sono riuscite ad avere la meglio sugli avversari. Per I Sottosopra si è così conclusa l’esperienza da campioni, mentre Ilenia, Giulia e Maria Chiara hanno ottenuto l’accesso al gioco conclusivo.

L’avvicendamento si inserisce in un periodo caratterizzato da frequenti cambi al vertice del programma. Dopo il percorso de Le Pappardelle, la squadra fiorentina rimasta a lungo in gara, diverse formazioni si sono alternate senza riuscire a mantenere il titolo per molte puntate consecutive.

La parte conclusiva della trasmissione ha riservato alle nuove campionesse anche la prima vincita economica. Le Mercoledì sera si sono presentate all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 91.000 euro, cifra che si è progressivamente ridotta durante la ricerca dei collegamenti tra le parole.

Al termine dei vari passaggi, tra risposte corrette e dimezzamenti, il premio disponibile era sceso a 22.750 euro. Arrivate all’Ultima Parola, le concorrenti hanno scelto di acquistare il Terzo Elemento, rinunciando alla metà della somma rimasta. La decisione ha portato il valore della giocata conclusiva a 11.375 euro.

Il primo indizio proposto era “Diretto”, mentre la parola aggiuntiva ottenuta attraverso l’acquisto era “Canale”. Dopo essersi confrontate sul possibile termine capace di collegare i due elementi, le tre amiche hanno indicato “Condotto” come risposta definitiva.

La soluzione è risultata esatta, permettendo alla squadra di aggiudicarsi l’intera cifra ancora in palio. Il collegamento individuato ha consentito alle concorrenti di chiudere la loro prima Ultima Catena con 11.375 euro in gettoni d’oro e di confermare il titolo conquistato durante la sfida iniziale.

La puntata del 27 settembre ha suscitato anche diverse reazioni tra gli spettatori che seguono abitualmente il programma e commentano le prove sui social network. Su X, in particolare, alcuni utenti hanno discusso della difficoltà dei collegamenti linguistici e della formulazione di determinati quesiti, giudicati poco immediati da una parte del pubblico.

L’attenzione si è concentrata inoltre sulla continua alternanza delle squadre campionesse, diventata una delle caratteristiche delle ultime puntate dopo l’uscita di scena de Le Pappardelle.

Per Ilenia, Giulia e Maria Chiara, invece, il debutto si è concluso con due risultati: la conquista del titolo e la prima vincita. Le Mercoledì sera torneranno quindi nella successiva puntata di Reazione a Catena per affrontare una nuova formazione sfidante e tentare di proseguire il loro percorso nel quiz di Rai 1.

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