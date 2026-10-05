Rimasta intrappolata in bagno, un vicino sconosciuto diventa il mio salvatore inatteso





Da quel giorno in cui la porta del bagno si era finalmente aperta, qualcosa nel nostro scalino di vetro, nel cortile, era cambiato. Non lo sapevo subito, né lui, ma le nostre abitudini scorrevano lentamente verso una nuova forma di normalità. Nessuna rivoluzione, niente grandi dichiarazioni, soltanto piccoli gesti che, col tempo, divennero un ritmo condiviso.





Il caffè del mattino, per esempio. Sergio aveva una moka piccola, inconsueta, tutta segni di usura e macchie di caffè essiccato sul manico, un oggetto che sembrava raccontare più di mille parole. Quando l’ha tirata fuori da una mensola della sua cucina per la prima volta, ho riconosciuto qualcosa di familiare, come se fosse il mio stesso rito intatto, tramandato dai miei genitori.

«Serve due tazzine?» mi ha chiesto, senza alzare gli occhi dalla moka mentre lavorava con la massima calma.

«Sì, grazie», ho risposto, cercando di sembrare naturale, ma il cuore mi batteva come se fosse la prima volta che parlavamo dopo settimane.

Lui ha versato il caffè lentamente, senza fretta, offrendo una tazzina che non era solo un contenitore di liquido amaro, ma un simbolo di una nuova intesa. Non c’ho messo molto a capire che quei caffè diventavano per lui un appuntamento, uno spazio senza giudizio dove poter lasciar andare qualche pensiero.

I discorsi si facevano piano piano meno formali. Senza che nessuno li chiamasse “confessioni”, condividevamo frammenti di vite, un po’ per curiosità, un po’ perché la solitudine ci aveva resi meno abili a tenere tutto dentro.

Una mattina, durante uno di quei caffè, Sergio ha parlato di Gianna, sua moglie. La voce mi è sembrata improvvisamente più fragile del solito. È rimasto in silenzio per qualche secondo, come se cercasse di domarla.

«Non era facile, sai», ha detto infine, le mani strette sul bordo del tavolino, quasi a voler trattenere quei ricordi. «Nei primi mesi non capivo come sopravvivere a tutto quel silenzio. Si entra in una stanza e l’aria pesa, come se qualcosa di invisibile ti impedisse di respirare.»

Ho annuito senza parole. A settant’anni si imparano le pause lunghe, i silenzi che raccontano di dolore e di solitudine.

Gli occhi di Sergio si sono persi nel vuoto per un attimo. «Non l’ho mai detto a nessuno, ma ho avuto paura… paura che fosse la fine di tutto.»

«Non sei solo» ho risposto quasi istintivamente, e lì ho realizzato che quel “sei tu”, pronunciato qualche settimana prima alla mia finestra, era diventato molto più di un semplice nome.

Eppure, proprio quando sembrava che il muro fra noi si fosse incrinato, sono arrivati quei giorni strani, quelli in cui la memoria inizia a giocare brutti scherzi. Un pomeriggio sono salita a casa sua, con in mano una piccola torta appena fatta, per il nostro solito “caffè del giovedì”. Mi ha aperto la porta con un sorriso stanco, che nascondeva qualcosa.

«Sono un po’ distratto oggi», mi ha detto senza troppi dettagli. Durante l’incontro, ogni tanto si fermava, cercava una parola che sembrava scappargli via, si guardava intorno smarrito per secondi che sembravano eternità.

«Sergio, va tutto bene?» ho chiesto, interrompendolo.

Ha scosso la testa, quasi a volersi scuotere da dentro. «Sono solo un po’ confuso ultimamente», ha ammesso. «Ho prenotato una visita specialistica. Niente di grave, credo.»

Quel piccolo annuncio ha squarciato quel fragile equilibrio che avevamo costruito. Il gioco di sguardi si era fatto più intenso, e improvvisamente io avevo la percezione netta che la sua solitudine celasse qualcosa di più profondo, una fragilità che non osava mostrare.

Nei giorni successivi ho provato a non pensarci, ma ogni volta che alzavo lo sguardo dal terrazzo verso la sua finestra, mi veniva un nodo alla gola.

Una sera, verso le otto, il campanello ha suonato. Era Chiara, che era passata a trovarmi senza preavviso. «Mamma, ho sentito da Sergio che domani hai una visita con il medico. Sei sicura di volercela andare da sola?»

Ho sorriso, anche se non ero completamente convinta. «Certo, Chiara. Non ho bisogno di un’assistente in ogni momento.»

Lei ha strabuzzato gli occhi, poi è entrata con lo zaino in mano. «Va bene, ma almeno fammi sapere come va.» Mi ha abbracciata forte quando è uscita.

Il giorno dopo ho raggiunto Sergio all’ingresso del condominio, e l’ho trovato seduto sulle scale, lo sguardo perso e una mano sulla fronte.

«Ti accompagno», ho detto senza esitazione.

Lui ha sorriso appena, sorpreso da quell’offerta. Abbiamo camminato insieme senza fretta verso l’ambulatorio, scambiandoci commenti occasionali sul tempo incerto.

Dopo la visita, nel corridoio silenzioso, il medico ha annunciato che aveva iniziato a manifestarsi una forma precoce di demenza. Quella parola, pronunciata così fredda e tecnica, è stata come un sasso gettato nello stagno calmo della nostra vita.

La notizia ha colpito non soltanto Sergio, ma anche me, che ero lì accanto con il cuore in gola. Non sapevo cosa dire, e lui ha preso la mia mano, stringendola con forza.

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