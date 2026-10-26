«Se non può permettersi le cure, non avrebbe dovuto prendere un cane»: una donna mi umiliò nella sala d’attesa del veterinario mentre cercavo di capire come pagare l’intervento.





«Nessuno esce da questa sala d’attesa finché non abbiamo chiarito esattamente che cosa sta succedendo», disse il dottor Giraud con voce tagliente come una lama. Il meccanismo di blocco magnetico delle porte d’ingresso emise un sibilo continuo. Audrey-Claire Castan si voltò di scatto, stringendo l’impugnatura della borsa di cuoio fino a farsi sbiancare le nocche.





Il suo cane percepì la tensione improvvisa e si accucciò contro la parete, tremando leggermente sul pavimento lucido. «Lei sta commettendo un reato gravissimo, Giraud», sibilò la donna, puntando un dito verso il chirurgo. «Lei è un semplice dipendente sanitario a contratto, io curo la revisione contabile e la gestione patrimoniale dei contratti fiduciari per conto della holding proprietaria della clinica.

Se non sblocca immediatamente quella porta, domani mattina non avrà più una licenza per esercitare in tutta la regione dell’Alsazia». La sua maschera di rispettabilità si stava sgretolando a ogni secondo che passava. Io mi alzai dalla sedia di plastica rigida, ignorando il dolore alla schiena, e avanzai di due passi verso il bancone tenendo Barnabé sollevato contro il mio petto.

Il cane emise un lamento soffocato, appoggiando il muso bagnato contro il mio collo. I suoi occhi erano opachi, quasi vitrei per la sofferenza causata dal gas che gli dilatava lo stomaco a dismisura. «Mio padre Gérard vi ha pagato ventimila euro in contanti e titoli di stato nel 2021», dissi guardando la donna dritto in faccia.

«Era la liquidazione dei suoi quarant’anni di lavoro alle ferrovie statali. Voleva essere sicuro che, qualunque cosa gli fosse successa con l’alzheimer, Barnabé non sarebbe mai finito soppresso in una gabbia del canile municipale». La mia voce non tremava più; era carica di una rabbia fredda, lucida e implacabile. «Suo padre era un vecchio confuso e incapace di intendere», ribatté la Castan con un sorriso velenoso, cercando disperatamente di riprendere quota.

«Quel contratto era viziato da nullità insanabile per difetto di capacità civile. I fondi residui sono stati legalmente riallocati sul fondo di compensazione per le insolvenze della clinica, come previsto dal regolamento interno sottoscritto dalle parti. Stella-Paige, apri immediatamente quella maledetta porta o ti faccio licenziare seduta stante per giusta causa». La segretaria scosse la testa con vigore, ritraendosi indietro con la sedia a rotelle fino a toccare il mobile degli schedari metallici.

Il dottor Giraud non degnò la donna di una sola parola. Prese un citofono interno a parete e parlò con voce fermissima. «Bennett-Derek, vieni subito nell’atrio d’ingresso con la barella mobile di primo soccorso e due flaconi di ringer lattato con set infusionale. Abbiamo una decompressione d’urgenza da eseguire senza un secondo di ritardo». Pochi istanti dopo, una porta laterale si spalancò ed entrò un giovane infermiere in divisa azzurra spingendo un carrello d’acciaio.

Senza fare domande, vedendo le condizioni disperate di Barnabé, mi aiutò ad adagiare il mio cane sul materassino di gomma verde. «Lo porti dentro e inizi l’ossigenoterapia ad alti flussi», ordinò Giraud. «Lo opero io adesso, autorizzazione d’ufficio per soccorso salvavita urgente contro pericolo imminente di morte. Registro la procedura sotto la mia personale responsabilità penale e civile».

Bennett-Derek spinse via la barella attraverso la doppia porta a battente, e per la prima volta in quella mattinata sentii il respiro di Barnabé allontanarsi verso una speranza concreta di salvezza. Quando la porta dei laboratori si richiuse, il silenzio nella sala d’attesa divenne tombale. L’altra coppia di clienti, due anziani che aspettavano per il vaccino del loro gatto chiuso in un trasportino di vimini, si alzò e si spostò nell’angolo più lontano, osservando la scena con indignazione

aperta. La Castan cercò di comporre un numero sul suo cellulare con dita visibilmente tremanti, ma Giraud le strappò il telefono di mano con una calma glaciale e lo appoggiò sul bancone, fuori dalla sua portata. «Lei non chiama nessuno per adesso», disse il veterinario. «Mentre aspettavo i referti tossicologici di un altro paziente, ho esaminato attentamente il protocollo informatico collegato a quella cartella blu.

Stella-Paige, accedi subito al registro delle quietanze con la mia password di direttore sanitario». La ragazza esitò solo un attimo, poi digitò rapidamente sul computer. Sul monitor comparvero decine di righe verdi e rosse. «Che cosa vedi sotto la voce rimborsi retrocessi dell’ultimo biennio?» domandò Giraud, senza staccare gli occhi dal volto di Audrey-Claire Castan, che ora cominciava a perdere il suo colorito roseo per assumere una tonalità cerea.

«Vedo… vedo ventotto polizze speciali intestate ad anziani ricoverati in strutture di lungodegenza», mormorò Stella-Paige, scorrendo la pagina con il cursore. «Tutte quante risultano dichiarate decadute per mancato riscatto o presunto decesso dell’animale domestico entro sessanta giorni dalla stipula. E tutte le somme residue, invece di tornare agli eredi o ai tutori legali, sono state girate direttamente a una società a responsabilità limitata denominata Castan Conseil Gestion, con sede legale a Lussemburgo».

La ragazza alzò lo sguardo, sconvolta. «Dottor Giraud, c’è una clausola automatica: ogni volta che un proprietario registrato veniva ricoverato in ospedale, la scheda dell’animale veniva marcata come insolvente nel nostro sistema. Se il parente si presentava qui senza i soldi contanti per l’urgenza, l’animale veniva dichiarato abbandonato o soppresso per motivi pietistici, e la polizza veniva liquidata per intero alla società esterna come indennizzo per spese legali fittizie».

Un brivido gelido mi percorse la schiena. Audrey-Claire Castan tentò un’ultima mossa disperata. «È un’operazione finanziaria perfettamente lecita, studiata da consulenti tributari abilitati! La clinica non ha subito alcun danno patrimoniale, i proprietari anziani avevano firmato la clausola di rinuncia preventiva in caso di incapacità permanente! Non avete alcuna prova di illegalità, sono solo accordi commerciali privati tra la proprietà e la mia società di gestione!»

«Mio padre non ha mai firmato alcuna rinuncia», dissi io, facendo un passo deciso verso di lei. «Mio padre conservava ogni singola ricevuta fiscale dentro una scatola di biscotti in metallo sotto il letto. Ho ancora la copia cartacea firmata in originale dal fondatore storico di questa struttura, il dottor Martin, prima che vendesse la maggioranza alla vostra holding finanziaria.

Sul documento c’era scritto esplicitamente che, in caso di morte di mio padre, la titolarità della polizza fiduciaria si sarebbe trasferita automaticamente al sottoscritto senza alcun bisogno di atto notarile integrativo». Feci scivolare la mano nella tasca interna del giubbotto da lavoro ed estrassi il libretto sanitario sgualcito di Barnabé, dove mio padre aveva spillato il certificato di garanzia con il timbro a secco della clinica.

Giraud prese il libretto, lo aprì e confrontò il numero di serie con quello riportato sul foglio della cartella blu. Corrispondevano cifra per cifra. Il dottore guardò la Castan con un disprezzo profondo, privo di qualsiasi traccia di esitazione. «Lei ha respinto sistematicamente decine di persone in difficoltà finanziaria apparente per incamerare i fondi di garanzia depositati dai loro cari.

Sapeva perfettamente che la maggior parte delle persone comuni, di fronte a un preventivo da milleduecento euro da pagare a vista in una situazione di vita o di morte, avrebbe rinunciato o si sarebbe rivolta altrove, lasciando morire l’animale a casa o acconsentendo all’eutanasia immediata per disperazione». Il veterinario scosse la testa, disgustato. «Lei non è solo una contabile disonesta.

Lei è una persona mostruosa». Si voltò verso Stella-Paige: «Componi il 17. Chiama la Gendarmerie nationale di Neudorf. Dì che abbiamo una truffa aggravata e continuata in flagranza di reato, con appropriazione indebita di fondi previdenziali e sequestro improprio di animali da compagnia». La ragazza afferrò la cornetta del telefono fisso senza la minima esitazione e iniziò a comporre il numero di emergenza.

La donna capì che non c’era più alcuna via d’uscita. La sua tracotanza si sciolse in un rantolo d’ansia. «Ascoltami, Trevor-Grant», disse provando ad avvicinarsi a me con tono improvvisamente supplicante, allungando le mani con fare implorante. «Possiamo sistemare tutto immediatamente. Firmo un assegno circolare a tuo nome adesso, copro per intero l’intervento di Barnabé e ti riconosco una compensazione morale di cinquemila euro sull’unghia.

Non c’è bisogno di distruggere carriere e reputazioni per un disguido burocratico. Pensa al cane, pensa a farlo curare nel miglior modo possibile, posso fargli avere una camera di degenza privata con assistenza continua giorno e notte». Provò a sorridermi, un sorriso sbilenco e viscido che mi fece salire la nausea alla gola. Io la guardai, ripensando a quando, pochi minuti prima, mi aveva guardato dall’alto in basso intimandomi di lasciare morire Barnabé come un rifiuto perché non

potevo permettermi il pagamento immediato. Ripensai a mio padre, che negli ultimi mesi di vita, quando faticava a riconoscere perfino me, mi chiedeva sempre e solo se il cane avesse mangiato e se fosse al sicuro. «Mio padre si fidava di questa struttura», dissi a voce bassa, scandendo ogni singola sillaba. «Si è privato delle sue cure per accantonare quel denaro, perché il cane era l’unica cosa rimasta di mia madre.

E lei lo ha derubato mentre era su un letto d’ospedale incapace di difendersi. Si tenga i suoi soldi sporchi. Risponderà di ogni singolo centesimo davanti a un magistrato». Mi voltai, dandole le spalle per andare a sedermi di nuovo sulla panca di legno vicino alla porta operatoria. I venti minuti successivi scorsero in un clima irreale.

Nessuno parlava. La Castan rimase in piedi vicino alla porta a vetri bloccata, con il levriero che le girava intorno irrequieto, mentre lei fissava il vuoto con gli occhi sbarrati, rifiutandosi di guardare chiunque. Stella-Paige teneva gli occhi fissi sullo schermo, compilando un elenco dettagliato di tutte le cartelle cliniche bloccate dalla consulente negli ultimi tre anni per consegnarlo direttamente agli investigatori.

Quando le sirene della Gendarmerie risuonarono nel piazzale esterno della clinica, le luci blu lampeggianti illuminarono l’atrio attraverso le vetrate scure. Due militari in divisa scesero dall’auto di pattuglia, seguiti da un sottufficiale. Giraud sbloccò la porta elettrica dal comando centrale. I gendarmi entrarono nell’atrio con passo svelto, chiedendo subito chi avesse effettuato la chiamata d’emergenza.

Giraud si fece avanti con determinazione, consegnando all’ufficiale la cartella blu, la stampa dei registri contabili fornita da Stella-Paige e il libretto originale di mio padre. «Questa donna gestisce un sistema fraudolento di appropriazione indebita ai danni dei nostri clienti e della clinica stessa», spiegò il veterinario con voce ferma e precisa. «Ci sono prove inconfutabili di decine di polizze assicurative deviate su conti societari esteri tramite dichiarazioni false di insolvenza e falsificazione di registri sanitari interni».

L’ufficiale ascoltò attentamente, sfogliò le prime pagine del dossier con aria severa e poi si rivolse a Audrey-Claire Castan, chiedendole i documenti d’identità e intimandole di seguirlo all’esterno per gli accertamenti formali in caserma. La donna non oppose alcuna resistenza; raccolse la borsa con movimenti rigidi e meccanici, senza mai alzare lo sguardo dal pavimento, e uscì scortata dai due militari mentre una piccola folla di passanti cominciava a radunarsi sul marciapiede attirata dal lampeggiante dell’auto di servizio.

Un’ora dopo, la porta della sala operatoria si aprì di nuovo. Il dottor Giraud uscì togliendosi la cuffia chirurgica di tela verde, con la fronte madida di sudore ma con un’espressione distesa sul viso segnato dalla fatica. Si avvicinò alla mia panca e si sedette accanto a me, appoggiando una mano pesante e amichevole sulla mia spalla impolverata di calce.

«Ce l’abbiamo fatta, Trevor-Grant», mi disse con un mezzo sorriso stanco. «La torsione gastrica è stata ridotta in tempo prima che andasse in necrosi la parete dello stomaco. Abbiamo posizionato una gastrospessi preventiva per evitare che il problema possa ripetersi in futuro. Il cuore ha retto benissimo l’anestesia. Barnabé sta già cominciando a risvegliarsi nell’incubatrice post-operatoria con l’ossigeno».

Sentii un nodo enorme sciogliersi improvvisamente nel petto, e per la prima volta da quando ero entrato in quell’edificio mi scese una lacrima calda sulla guancia, che asciugai rapidamente con il dorso della mano per la vergogna. «Quanto… quanto le devo per tutto questo?» chiesi d’istinto, dimenticando per un secondo quello che avevamo appena scoperto.

Giraud scosse la testa con vigore e sorrise amaramente. «Non mi deve assolutamente niente, ragazzo. Il fondo fiduciario depositato da suo padre è stato formalmente sequestrato dalla procura a garanzia dei risarcimenti, ma ho già aperto una linea di credito sanitario interno a totale carico dell’amministrazione generale per tutti i pazienti raggirati da quella criminale.

Barnabé resterà qui in degenza monitorata per cinque giorni, senza che lei debba sborsare un solo centesimo. È il minimo che questa clinica possa fare per riparare al danno causato da anni di connivenze contabili interne». Si alzò, facendomi cenno con la mano di seguirlo attraverso il corridoio pulito dei reparti interni. Mi condusse davanti a una gabbia termica riscaldata da una luce arancione tenue.

Attraverso lo sportello di plexiglas trasparente vidi Barnabé: era ancora intontito dai farmaci, con una flebo fissata alla zampa anteriore destra da una benda azzurra, ma respirava normalmente, il torace si alzava e si abbassava con ritmo regolare e pacifico. Sentendo il rumore dei miei passi sul linoleum, il cane mosse debolmente le orecchie, aprì gli occhi scuri e diede due piccoli colpi con la punta della coda contro il panno morbido su cui era disteso.

Appoggiai la fronte contro la superficie fredda del vetro, guardandolo con un senso di sollievo immenso che mi riempiva i polmoni. Pensai a mio padre Gérard, alla sua determinazione ostinata nel proteggerci prima di andarsene, e a come quella donna arrogante avesse cercato di calpestare la nostra dignità solo perché portavo scarpe da cantiere e non avevo mille euro nel portafoglio.

Quella stessa sera appresi dal telegiornale regionale che l’inchiesta sulla Castan si era allargata ad altre tre cliniche veterinarie della provincia, portando al sequestro preventivo di oltre quattrocentomila euro sottratti a famiglie vulnerabili e persone anziane. Barnabé tornò a casa con me il martedì successivo, camminando con passo cauto ma sicuro sul marciapiede illuminato dal sole pallido di novembre.

Non appena aprimmo la porta del nostro piccolo appartamento al piano terra, andò dritto verso la poltrona consumata dove mio padre soleva sedersi a leggere il giornale, annusò l’orlo del cuscino e vi si accovacciò sopra con un lungo sospiro sereno. Mi sedetti sul pavimento accanto a lui, accarezzandogli la testa ruvida, sapendo che nessuno al mondo avrebbe più potuto togliergli il posto che gli spettava.

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