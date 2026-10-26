«Se sua madre non riesce a leggere i prezzi, dovrebbe evitare di fare la spesa da sola»: un cliente derise mia madre mentre cercava gli occhiali nella borsa.





Il cartoncino della cartella mi colpì all’altezza dello sterno prima di finire a terra, sopra la scia di farina bianca che copriva il linoleum del Delhaize. Mi chinai di scatto, calpestando la scatola dei biscotti che era caduta dal carrello. Il documento non era una semplice perizia di vendita: era una richiesta di interdizione legale firmata tre giorni prima, con il timbro a secco del tribunale di prima istanza di Nivelles.





In calce c’era il nome di mia madre, Francine Vandevelde, indicata come soggetto non autosufficiente e incapace di intendere a causa di un presunto decadimento cognitivo progressivo. Il proponente dell’istanza era mio cugino Reid-Nathan, ma la firma dell’assistente sociale incaricato della perizia domiciliare era di un certo Owen-Tobias De Clerck. Alzai lo sguardo. L’uomo con la giacca a vento blu stava indietreggiando verso la corsia dei prodotti per la casa, cercando di confondersi tra due carrelli pieni di

detersivi. «Owen-Tobias De Clerck, immagino», dissi a voce altissima, avanzando dritto verso di lui senza curarmi dei passanti che cominciavano a scostarsi intimoriti. La donna con la sciarpa rossa provò a mettersi in mezzo allungando un braccio per fermarmi, ma la scansai con una spallata decisa. Il suo smartphone cadde sul bordo di uno scaffale, rimbalzando tra le confezioni di ammorbidente con lo schermo ancora acceso.

«Non ha il diritto di toccare quei fogli, sono atti riservati di una procedura giudiziaria», ringhiò De Clerck, mentre la schiena gli sbatteva contro l’espositore delle scope industriali. Aveva il respiro corto, le labbra umide di saliva e una macchia scura di sudore che gli saliva sul colletto della giacca. Tutta l’arroganza con cui aveva umiliato mia madre per gli occhiali si era trasformata in una maschera tesa di panico burocratico.

«Lei sta interferendo con una notifica formale», aggiunse, ma la voce gli si spezzò sull’ultima sillaba. «Quale notifica?», risposi, mostrandogli il foglio spiegazzato davanti agli occhi. «Questo atto dice che mia madre è stata dichiarata irreperibile al suo domicilio per tre volte consecutive, mentre voi stavate preparando la vendita all’asta del villino di Waterloo dietro le nostre spalle».

Girai la pagina con un fruscio secco. Nel verbale allegato si attestava falsamente che Francine non era più in grado di svolgere le normali funzioni quotidiane, inclusa la gestione del denaro e l’acquisto autonomo di generi alimentari. Il tassello mancante andò al suo posto con una chiarezza brutale: la lite per i prezzi, l’insulto ad alta voce, la provocazione plateale in pubblico servivano a creare un incidente documentato, una testimonianza di confusione mentale da allegare alla perizia truccata

prima dell’udienza di lunedì. Mia madre si avvicinò a passo lento, tenendo la borsa di tela stretta contro il petto. Aveva gli occhiali ben saldi sul naso adesso, e il suo sguardo non conteneva più alcuna traccia di esitazione. Fissò De Clerck dritto negli occhi, costringendolo ad abbassare la testa verso le piastrelle imbrattate di farina.

«Reid-Nathan ti ha promesso la provvigione del dieci per cento sulla vendita del terreno del giardino, vero?», disse lei con un tono gelido, fermo, privo di qualsiasi tremolio. «Conosco la calligrafia di mio nipote da quando aveva sei anni. Quegli allegati li ha scritti lui nel suo studio di Braine-l’Alleud». La donna con la sciarpa rossa cercò di recuperare il telefono da terra, ma io misi la suola della scarpa esattamente sopra l’angolo del dispositivo, bloccandolo contro il

pavimento senza romperlo. Sul display c’era una chat aperta con un contatto salvato come “Reid-Nathan V.”. L’ultimo messaggio ricevuto cinque minuti prima diceva chiaramente: *Provocala alla cassa se ci sono testimoni, registra la reazione se fa scenate per i centesimi e porta subito il verbale firmato al notaio Mauler*. «Prenda il telefono e chiami la polizia», dissi a una signora anziana che ci stava osservando a bocca aperta dall’altro lato della corsia, tenendo un cestino di vimini a

mezz’aria. «Dica che c’è un pubblico ufficiale che sta fabbricando una falsa attestazione di incapacità per un’estorsione immobiliare». L’anziana non se lo fece ripetere due volte: tirò fuori un cellulare pieghevole e si allontanò rapidamente verso il bancone centrale gridando che serviva il direttore del negozio. De Clerck capì che il piano era andato in frantumi.

Con una mossa disperata allungò entrambe le mani per strapparmi il fascicolo dalle dita, ma io feci un passo indietro facendo leva sulla caviglia. Lo squarcio della copertina di cartoncino risuonò nitido nell’aria. Dalla busta interna scivolarono fuori altri documenti: non erano solo le carte relative alla perizia di mia madre, ma le planimetrie originali del catasto di Waterloo con le annotazioni manoscritte di Reid-Nathan sulla suddivisione del lotto edificabile in quattro frazioni distinte.

C’era anche un assegno circolare da quindicimila euro intestato direttamente a Owen-Tobias De Clerck, emesso dal conto personale dell’agenzia di mio cugino due giorni prima. «Questo non doveva stare qui», mormorò la donna con la sciarpa rossa, portandosi una mano alla bocca con gli occhi sbarrati dal terrore. Fece due passi indietro, voltò le spalle a De Clerck e cominciò a camminare a passo svelto verso l’uscita di emergenza laterale, abbandonando il proprio carrello e lasciando il complice

da solo in mezzo al disastro. «Claire-Alice, resta qui, dannazione!», urlò De Clerck, ma la donna non si voltò nemmeno. Spinse la barra antipanico della porta laterale, facendo scattare la sirena d’allarme antincendio del supermercato. Il fischio assordante della sirena cominciò a rimbalzare tra le travi di metallo del soffitto, mentre le luci d’emergenza presero a lampeggiare a intermittenza con un bagliore giallastro.

Il direttore del Delhaize, un uomo tarchiato con il gilet verde scuro dell’insegna, arrivò di corsa accompagnato da due guardie giurate in uniforme nera. «Che diavolo succede qui? Fermatevi tutti!», gridò il direttore, guardando prima la farina sparsa sul pavimento, poi la bottiglia rotta e infine i documenti sparsi tra i piedi di De Clerck.

«Questo signore è un perito del tribunale che ha appena tentato di aggredirci per sottrarre le prove di una perizia falsa», dissi al capo dei vigilanti, mostrandogli il mio tesserino di lavoro e indicando l’assegno circolare ancora a terra. «C’è già una chiamata al commissariato di polizia di Waterloo. Nessuno si muove da questa corsia fino all’arrivo della pattuglia».

De Clerck provò a raccogliere l’assegno calpestato, ma una delle guardie giurate gli mise una mano pesante sulla spalla, costringendolo a raddrizzarsi e a fare un passo indietro verso il muro. «Stia calmo e metta le mani bene in vista sopra il carrello», gli ordinò il vigilante con tono perentorio. De Clerck deglutì a vuoto, il volto ridotto a una maschera grigia e disfatta, mentre le mani gli tremavano in modo incontrollabile sul manubrio di plastica.

Dieci minuti dopo, due agenti della polizia federale in divisa entrarono dalla porta principale, facendosi largo tra la folla di clienti che era stata fatta arretrare verso le casse. L’agente più anziano, un brigadiere con i baffi brizzolati di nome Harrison-Patrick, raccolse con cura i fogli sparsi da terra usando un paio di guanti in lattice, inserendo la perizia truccata, l’assegno circolare e il telefono caduto in due buste di plastica trasparente per i reperti.

«Signor De Clerck, dovrà seguirci al commissariato per chiarire la provenienza di questo titolo di credito e la legittimità di questa notifica non registrata», disse il brigadiere, controllando rapidamente il retro dell’assegno dove compariva la firma di traenza di Reid-Nathan Vandevelde. Poi si voltò verso mia madre, che era rimasta in piedi senza mai sedersi, con la borsa di tela al braccio e le spalle incredibilmente diritte.

«Signora Francine, lei sta bene? Ha bisogno di un medico?». «Sto benissimo, agente», rispose mia madre con voce limpida, guardando De Clerck con una calma che incuteva rispetto. «I miei occhi funzionano ancora abbastanza bene per vedere cosa c’era scritto in quei fogli. E so ancora leggere perfettamente i numeri, specialmente quelli che mio nipote pensava di rubarmi».

Uscimmo dal supermercato Delhaize un’ora più tardi, mentre il furgone della polizia portava via De Clerck per l’interrogatorio formale. L’aria della sera a Waterloo era umida e fredda, con l’odore di pioggia imminente che saliva dall’asfalto del parcheggio semivuoto. Salimmo sulla mia utilitaria senza parlare per i primi minuti, con il motore che borbottava al minimo per scaldare l’abitacolo.

Mia madre appoggiò la borsa di tela sul cruscotto, tirò fuori la custodia rigida e vi ripose gli occhiali con un gesto lento e meticoloso. Poi girò la testa verso il finestrino, fissando le luci al neon dell’insegna del negozio che si riflettevano sulle pozzanghere. «Reid-Nathan non voleva solo i soldi del terreno, Warren-Grant», disse a bassa voce, senza guardarmi.

«Voleva cancellarmi prima che potessi raccontare al notaio cosa aveva fatto con i risparmi di sua madre Bernadette prima che morisse. Credeva che l’età mi avesse resa fragile abbastanza da farmi cedere senza lottare». «Non succederà», risposi, ingranando la prima e uscendo lentamente dal piazzale verso la strada principale. «Lunedì mattina al notaio Mauler ci andremo noi due da soli, insieme all’avvocato e con il verbale di sequestro che la polizia ci rilascerà domani mattina».

Mia madre annuì lentamente nel buio dell’abitacolo, allungando la mano nodosa per stringere il mio braccio con una forza che non le sentivo da anni. Non disse più una parola per tutto il tragitto verso casa, ma mentre i fari illuminavano il vialetto di ghiaia bagnata del nostro giardino, la vidi sorridere di riflesso nello specchietto retrovisore: un sorriso duro, pulito, di chi aveva appena ripreso possesso della propria vita senza dover chiedere scusa a nessuno.



