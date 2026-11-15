«Sgarbi è vivo», ma a BellaMa’ sarebbe già pronta la puntata sulla sua morte: esplode la polemica su Diaco

Una registrazione sarebbe stata realizzata nei primi giorni di ottobre, quando il critico era ancora in vita. La Rai ha disposto un audit sulla gestione di BellaMà, senza chiarire se l’episodio sia compreso nell’indagine.





Una registrazione sarebbe stata realizzata nei primi giorni di ottobre, quando il critico era ancora in vita. La Rai ha disposto un audit sulla gestione di BellaMà, senza chiarire se l’episodio sia compreso nell’indagine.





Una segnalazione attribuita al giornalista Giuseppe Candela sostiene che BellaMà avrebbe inciso a inizio ottobre una puntata dedicata alla scomparsa di Vittorio Sgarbi, benché il critico fosse ancora in vita. Il programma di Rai 2, guidato da Pierluigi Diaco, sarebbe stato registrato prima di un’eventuale notizia della sua morte. Nel contenuto descritto sarebbero apparse immagini di Sgarbi e il cast, raccolto in piedi, avrebbe preso parte a un ricordo condotto da Diaco.

La preparazione sarebbe stata motivata dalla volontà di disporre di materiale pronto, poiché il venerdì BellaMà non trasmette in diretta. Questa spiegazione resta un’indiscrezione: non è stata confermata ufficialmente. Non sono stati resi noti né eventuali autorizzazioni né il possibile impiego della registrazione da parte dell’emittente o della redazione aziendale.

L’ipotesi riferita è che la trasmissione si sia organizzata in anticipo per avere pronto un contenuto in caso di notizie sulla morte del critico. Poiché il venerdì BellaMà non va in onda in diretta, la modalità di programmazione potrebbe aver contribuito alla scelta. La ragione indicata non è però stata confermata dai vertici Rai o da chi dirige la trasmissione. Anche il destino del materiale resta indefinito: non si sa se la registrazione fosse destinata alla messa in onda o se sia stata inviata all’azienda. Su entrambi i punti mancano chiarimenti ufficiali.

La discussione si concentra anche sulla natura del materiale, distinguendo una trasmissione già realizzata dai contenuti che le redazioni preparano normalmente in anticipo. Nel giornalismo si conservano profili biografici, chiamati coccodrilli, da aggiornare e pubblicare solo dopo aver controllato la notizia di un decesso. Il racconto su BellaMà descriverebbe invece un’intera puntata, con una commemorazione già tenuta. Non è stato possibile accertare né che la registrazione sia stata davvero realizzata né che siano state infrante regole aziendali. La Rai non ha diffuso un giudizio sul presunto contenuto.

La notizia non confermata circola mentre sono in corso controlli Rai sulla gestione di BellaMà. Il 13 novembre l’azienda ha avviato un audit interno, dopo aver ricevuto dalla Direzione Daytime segnalazioni relative ad altri elementi. L’esame riguarda la conduzione del programma e la correttezza delle relazioni professionali. La fonte principale colloca all’11 novembre l’annuncio dei primi accertamenti; non è stato però stabilito se la puntata attribuita a Sgarbi sia fra i fatti considerati. Perciò l’audit e l’indiscrezione restano distinti: la Rai non ha reso noto un legame fra i due.

Nei giorni precedenti Diaco aveva ricevuto critiche per il colloquio con Alberto Ravagnani, sacerdote ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, durante il quale erano state poste domande sulla sua vita sessuale. La vicenda aveva provocato proteste e la Rai aveva annunciato verifiche. Diaco aveva rivolto le proprie scuse a Ravagnani, ammettendo che avrebbe potuto usare modi meno pressanti e toni differenti; aveva inoltre negato le allusioni a presunte avances e detto di aver dato mandato ai legali di tutelarlo. Questi episodi fanno da sfondo agli accertamenti, ma non dimostrano che BellaMà abbia registrato la puntata riferita.

Durante le polemiche sono state diffuse anche testimonianze e registrazioni audio realizzate fuori onda, riferite al clima professionale del programma. La Rai ha spiegato che l’audit è seguito alla segnalazione di ulteriori elementi sulla gestione della trasmissione, senza specificare se vi rientri la presunta commemorazione. Al 15 novembre non risultava una sospensione di BellaMà e non erano stati comunicati provvedimenti disciplinari per Diaco. Eventuali decisioni saranno prese dopo gli accertamenti. Il retroscena su Sgarbi deve ancora essere verificato, mentre l’indagine interna riguarda un campo più vasto: la conduzione e i rapporti di lavoro nel programma.



