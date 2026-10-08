Stefania Corna chi è: età, figli, marito e fidanzato, dove vive e carriera





Una vita dedicata alla pallavolo, tra successi nazionali e internazionali





Stefania Corna chi è: ecco le informazioni disponibili sulla sua biografia, la vita privata e il percorso professionale.

Stefania Corna chi è: biografia e vita privata

Stefania Corna è stata una talentuosa pallavolista italiana, distintasi per le sue prestazioni a livello nazionale e internazionale. Nata il 5 novembre 1990 a Bergamo, nel corso della sua carriera ha indossato la maglia di numerosi club prestigiosi, lasciando un segno profondo nella pallavolo italiana. La sua vita è stata interamente dedicata allo sport, e la determinazione con cui ha affrontato ogni sfida l’ha resa una figura di riferimento per molti appassionati. Si è spenta prematuramente il 7 ottobre 2026, a soli 35 anni, dopo una lunga malattia.

Identità e Nascita

Stefania Corna è nata a Bergamo il 5 novembre 1990. Cresciuta in una famiglia radicata nel territorio bergamasco, ha manifestato fin da giovanissima una naturale inclinazione verso la pallavolo. Il suo percorso sportivo ha avuto inizio fra le fila della Foppapedretti Bergamo, club di grande prestigio del panorama pallavolistico italiano, presso il cui settore giovanile ha affinato le sue prime abilità tecniche e tattiche.

Età e Altezza

Alta 192 cm, Stefania Corna possedeva caratteristiche fisiche particolarmente adatte al ruolo di palleggiatrice. La sua statura non solo le consentiva un maggior controllo del gioco a rete, ma rappresentava anche un elemento di difficoltà per le avversarie nelle fasi di muro e difesa. Stefania è scomparsa all’età di 35 anni, il 7 ottobre 2026, lasciando un vuoto nel mondo della pallavolo e tra i suoi cari.

Famiglia e Relazioni

Sul piano personale, Stefania Corna era sposata con Alejandro Rizo Gonzalez, anch’egli ex pallavolista. Questo legame rappresentava un punto di forza nella sua vita privata e professionale, consolidato da una grande passione condivisa per lo sport.

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Stefania aveva scelto di dedicarsi all’insegnamento della lingua inglese presso scuole elementari, dimostrando una nuova vocazione educativa e sociale. La coppia viveva a Boltiere, un piccolo centro della provincia di Bergamo, dove erano noti e benvoluti.

Carriera Professionale

Stefania Corna ha costruito la sua carriera con una progressione costante, partendo dalle giovanili e passando attraverso molte delle realtà più importanti della pallavolo italiana e internazionale:

2005-2007 : Debutta in Serie B1 con il Club Italia, progetto federale pensato per valorizzare i giovani talenti. Qui inizia a distinguersi come palleggiatrice, acquisendo esperienza contro squadre di livello nazionale.

: Debutta in Serie B1 con il Club Italia, progetto federale pensato per valorizzare i giovani talenti. Qui inizia a distinguersi come palleggiatrice, acquisendo esperienza contro squadre di livello nazionale. 2007-2008 : Passa nella prima squadra della Foppapedretti Bergamo, in Serie A1. La stagione rappresenta una tappa fondamentale, che la vede inserita in una delle formazioni più forti del panorama italiano, accanto a giocatrici di fama.

: Passa nella prima squadra della Foppapedretti Bergamo, in Serie A1. La stagione rappresenta una tappa fondamentale, che la vede inserita in una delle formazioni più forti del panorama italiano, accanto a giocatrici di fama. 2008-2010 : Si trasferisce in Serie A2, dapprima con Original Marines Milano e successivamente con Cariparma Sigrade Parma. In questa fase consolida la sua tecnica da regista e acquisisce maturità nelle decisioni di gioco sotto pressione.

: Si trasferisce in Serie A2, dapprima con Original Marines Milano e successivamente con Cariparma Sigrade Parma. In questa fase consolida la sua tecnica da regista e acquisisce maturità nelle decisioni di gioco sotto pressione. 2010-2011 : Torna in Serie A1 con la Riso Scotti Pavia. Qui affronta alcune delle migliori squadre d’Italia, dimostrando la capacità di misurarsi ai massimi livelli del campionato.

: Torna in Serie A1 con la Riso Scotti Pavia. Qui affronta alcune delle migliori squadre d’Italia, dimostrando la capacità di misurarsi ai massimi livelli del campionato. 2011-2012 : Veste la maglia di Giaveno: la stagione si conclude con la storica promozione della squadra in Serie A1, cui Stefania dà un apporto determinante.

: Veste la maglia di Giaveno: la stagione si conclude con la storica promozione della squadra in Serie A1, cui Stefania dà un apporto determinante. 2012-2013 : Si trasferisce alla Pomì Casalmaggiore, compagine emergente del panorama nazionale, dove prosegue la sua crescita e viene riconosciuta come una delle palleggiatrici più affidabili della lega.

: Si trasferisce alla Pomì Casalmaggiore, compagine emergente del panorama nazionale, dove prosegue la sua crescita e viene riconosciuta come una delle palleggiatrici più affidabili della lega. 2013-2014 : Firma per la Savino Del Bene Scandicci. Anche qui lascia un ricordo positivo e viene particolarmente apprezzata per le sue doti tecniche e umane.

: Firma per la Savino Del Bene Scandicci. Anche qui lascia un ricordo positivo e viene particolarmente apprezzata per le sue doti tecniche e umane. 2014-2015 : Intraprende la sua prima significativa esperienza all’estero, ingaggiata dalla squadra svizzera Kanti Schaffhausen, con cui amplia il proprio bagaglio internazionale.

: Intraprende la sua prima significativa esperienza all’estero, ingaggiata dalla squadra svizzera Kanti Schaffhausen, con cui amplia il proprio bagaglio internazionale. 2015-2017 : Torna in Italia e gioca fra B1 e A2 con Maglie e successivamente con Cutrofiano, contribuendo alla promozione della squadra pugliese nella serie superiore.

: Torna in Italia e gioca fra B1 e A2 con Maglie e successivamente con Cutrofiano, contribuendo alla promozione della squadra pugliese nella serie superiore. 2017-2018 : Si trasferisce in Tunisia e milita con il Carthage, vivendo così una stimolante parentesi in un contesto completamente nuovo dal punto di vista culturale e pallavolistico.

: Si trasferisce in Tunisia e milita con il Carthage, vivendo così una stimolante parentesi in un contesto completamente nuovo dal punto di vista culturale e pallavolistico. 2018-2020 : Rientra in Italia e indossa la divisa della CBL Costa Volpino: in questa fase si aggiudica il campionato di B1, ponendo il sigillo su una carriera costellata di successi.

: Rientra in Italia e indossa la divisa della CBL Costa Volpino: in questa fase si aggiudica il campionato di B1, ponendo il sigillo su una carriera costellata di successi. 2020-2023: Chiude la carriera agonistica con la Blu Volley Pesaro, scelta significativa che conferma la sua determinazione a rimanere ai massimi livelli fino all’ultimo.

Nota: Alcune informazioni sulla carriera post-2017 potrebbero non essere completamente verificate.

Carriera Internazionale

L’attività di Stefania Corna con la maglia azzurra è stata ricca di soddisfazioni, in particolare nelle selezioni giovanili e con importanti apparizioni anche nella Nazionale maggiore:

2006 e 2008 : Contribuisce alla conquista di due titoli Europei Juniores , affermandosi come una delle promesse più brillanti del volley italiano.

: Contribuisce alla conquista di due , affermandosi come una delle promesse più brillanti del volley italiano. 7 giugno 2011: Debutta nella Nazionale maggiore durante il prestigioso torneo Montreux Volley Masters, nella partita d’esordio contro Cuba.

Curiosità

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Stefania si è dedicata all’insegnamento della lingua inglese nelle scuole elementari, scelta che le ha consentito di mettere a disposizione dei più giovani sensibilità e capacità maturate negli anni da atleta.

Nota: dettagli specifici sulle attività di insegnamento dopo il ritiro non sono ampiamente documentati.

Nota: dettagli specifici sulle attività di insegnamento dopo il ritiro non sono ampiamente documentati. Nel corso della sua carriera, era stimata non solo per le doti tecniche, ma anche per la grande determinazione e lo spirito di squadra dimostrati in ogni circostanza, qualità che le hanno garantito stima e affetto sia all’interno dei club che tra i tifosi.

Domande Frequenti

Quali squadre ha rappresentato Stefania Corna durante la sua carriera?

Stefania Corna ha militato in numerose squadre: Foppapedretti Bergamo, Original Marines Milano, Cariparma Sigrade Parma, Riso Scotti Pavia, Giaveno, Pomì Casalmaggiore, Savino Del Bene Scandicci, Kanti Schaffhausen, Maglie, Cutrofiano, Carthage, CBL Costa Volpino e Blu Volley Pesaro.

Quali sono stati i principali successi internazionali di Stefania Corna?

Fra i suoi successi più importanti figurano la doppia vittoria degli Europei Juniores nel 2006 e nel 2008 e l’esordio con la Nazionale maggiore nel 2011.

Qual era il ruolo di Stefania Corna in campo?

Stefania ha ricoperto il ruolo di palleggiatrice, fondamentale sia in fase di attacco sia per l’ordinata costruzione del gioco di squadra e la distribuzione dei palloni alle attaccanti.

Quali sono state le sue attività dopo il ritiro dalla pallavolo?

Dopo la conclusione della carriera agonistica, Stefania si è impegnata nell’insegnamento della lingua inglese nelle scuole elementari.

Quando e dove si sono svolti i funerali di Stefania Corna?

I funerali di Stefania Corna si sono svolti venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 10:00 presso la chiesa di San Giorgio Martire di Boltiere, in provincia di Bergamo, luogo scelto dalla famiglia e dagli amici per dare l’ultimo saluto alla campionessa.

Per comprendere Stefania Corna chi è, è utile ricostruire le tappe principali del suo percorso professionale e personale, distinguendo i fatti confermati dalle notizie non documentate.

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