Stefano De Martino in lacrime a C’è posta per te per Chiara e Francesco: “Sento di conoscere un po’ vostro padre”





Nell’ultima puntata di “C’è Posta per Te”, andata in onda il 17 gennaio, Antonietta ha chiamato Stefano De Martino per fare una sorpresa ai suoi due figli, Chiara e Francesco. La storia che ha condiviso è profondamente toccante e segnata da eventi drammatici che hanno colpito la loro famiglia. Quando i figli erano ancora piccoli, hanno dovuto affrontare la perdita del padre, avvenuta a causa di un infarto fulminante. Solo una settimana dopo questo tragico lutto, Antonietta ha scoperto di dover sottoporsi a una mastectomia. “Avevo paura di lasciare i due ragazzi da soli, senza genitori,” ha confessato mentre raccontava la sua storia a Maria De Filippi.





Questo doppio trauma ha portato Antonietta a chiudersi in sé stessa, adottando un atteggiamento remissivo nei confronti della vita. Tuttavia, con il passare degli anni e con i suoi figli che sono cresciuti, la madre si è detta molto fiera di loro. Nonostante le difficoltà, Chiara e Francesco sono riusciti a impegnarsi negli studi e a costruire un futuro migliore, e per questo motivo Antonietta ha voluto dedicare loro un momento speciale.

Rivolgendosi ai figli, ha detto: “Voi siete stati la mia cura, la mia medicina più forte.” Ha spiegato che, per affrontare il dolore della perdita e quello della malattia, ha iniziato a scrivere un diario, in cui annota pensieri e riflessioni sui suoi ragazzi, sul coraggio che hanno dimostrato e sull’amore che riescono a trasmetterle.

L’ingresso in studio di Stefano De Martino ha portato una forte carica emotiva. Il conduttore, visibilmente commosso, ha fatto un lungo discorso che si è interrotto più volte a causa dell’emozione. È stato chiamato a partecipare perché i figli di Antonietta lo guardano ogni sera su “Affari Tuoi”. “Sono felice che guardando il programma siate riusciti a prendere un po’ di leggerezza,” ha affermato. Ha anche condiviso la sua impressione su come, attraverso le storie raccontate, si possa comprendere il ruolo di un padre. “Provo a fare il padre nel migliore dei modi e mi rendo conto cosa si spera di ottenere quando si è papà attraverso quei gesti. Guardando voi tre, mi sembra che lui abbia fatto un ottimo lavoro,” ha aggiunto, riflettendo sulla figura del padre scomparso.

De Martino ha continuato dicendo: “Si dice spesso, quando qualcuno se ne va, che ha lasciato un vuoto incolmabile, ma a me pare di percepire che in realtà quello lasciato sia un pieno.” Questo messaggio di speranza ha risuonato profondamente, evidenziando l’importanza dei legami familiari e dei ricordi.

Successivamente, il conduttore ha regalato ai ragazzi alcuni oggetti simbolici: un taccuino bianco per raccogliere esperienze felici, una macchina fotografica per Francesco e un casco da equitazione per Chiara, appassionata di questo sport. In un momento di leggerezza, De Martino ha scherzato dicendo: “I nostri mezzi non sono così limitati, qui siamo a Mediaset,” rivelando che il vero regalo era un corso di equitazione per Chiara.



