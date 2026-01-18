​​


Stefano De Martino in lacrime a C’è posta per te per Chiara e Francesco: “Sento di conoscere un po’ vostro padre”

18/01/2026
Nell’ultima puntata di “C’è Posta per Te”, andata in onda il 17 gennaio, Antonietta ha chiamato Stefano De Martino per fare una sorpresa ai suoi due figli, Chiara e Francesco. La storia che ha condiviso è profondamente toccante e segnata da eventi drammatici che hanno colpito la loro famiglia. Quando i figli erano ancora piccoli, hanno dovuto affrontare la perdita del padre, avvenuta a causa di un infarto fulminante. Solo una settimana dopo questo tragico lutto, Antonietta ha scoperto di dover sottoporsi a una mastectomia. “Avevo paura di lasciare i due ragazzi da soli, senza genitori,” ha confessato mentre raccontava la sua storia a Maria De Filippi.



Questo doppio trauma ha portato Antonietta a chiudersi in sé stessa, adottando un atteggiamento remissivo nei confronti della vita. Tuttavia, con il passare degli anni e con i suoi figli che sono cresciuti, la madre si è detta molto fiera di loro. Nonostante le difficoltà, Chiara e Francesco sono riusciti a impegnarsi negli studi e a costruire un futuro migliore, e per questo motivo Antonietta ha voluto dedicare loro un momento speciale.

Rivolgendosi ai figli, ha detto: “Voi siete stati la mia cura, la mia medicina più forte.” Ha spiegato che, per affrontare il dolore della perdita e quello della malattia, ha iniziato a scrivere un diario, in cui annota pensieri e riflessioni sui suoi ragazzi, sul coraggio che hanno dimostrato e sull’amore che riescono a trasmetterle.

L’ingresso in studio di Stefano De Martino ha portato una forte carica emotiva. Il conduttore, visibilmente commosso, ha fatto un lungo discorso che si è interrotto più volte a causa dell’emozione. È stato chiamato a partecipare perché i figli di Antonietta lo guardano ogni sera su “Affari Tuoi”. “Sono felice che guardando il programma siate riusciti a prendere un po’ di leggerezza,” ha affermato. Ha anche condiviso la sua impressione su come, attraverso le storie raccontate, si possa comprendere il ruolo di un padre. “Provo a fare il padre nel migliore dei modi e mi rendo conto cosa si spera di ottenere quando si è papà attraverso quei gesti. Guardando voi tre, mi sembra che lui abbia fatto un ottimo lavoro,” ha aggiunto, riflettendo sulla figura del padre scomparso.

De Martino ha continuato dicendo: “Si dice spesso, quando qualcuno se ne va, che ha lasciato un vuoto incolmabile, ma a me pare di percepire che in realtà quello lasciato sia un pieno.” Questo messaggio di speranza ha risuonato profondamente, evidenziando l’importanza dei legami familiari e dei ricordi.

Successivamente, il conduttore ha regalato ai ragazzi alcuni oggetti simbolici: un taccuino bianco per raccogliere esperienze felici, una macchina fotografica per Francesco e un casco da equitazione per Chiara, appassionata di questo sport. In un momento di leggerezza, De Martino ha scherzato dicendo: “I nostri mezzi non sono così limitati, qui siamo a Mediaset,” rivelando che il vero regalo era un corso di equitazione per Chiara.



