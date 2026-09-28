The Rush – Corsa contro il tempo: trama, cast, finale e dove è stato girato il film con Alan Ritchson





Alan Ritchson protagonista di The Rush – Corsa contro il tempo, thriller d’azione in cui un ex militare deve consegnare un organo destinato a una bambina malata.





The Rush – Corsa contro il tempo, titolo italiano del film Runner, è un action thriller del 2026 diretto da Scott Waugh e trasmesso da Sky Cinema Uno. Al centro della storia c’è una consegna medica che si trasforma in una missione estremamente pericolosa: trasportare un fegato destinato a una bambina di sette anni prima che scada il tempo utile per effettuare il trapianto. Il protagonista è Alan Ritchson, nei panni di un ex militare costretto a confrontarsi con un’organizzazione criminale intenzionata a impossessarsi dell’organo.

La sceneggiatura porta la firma di Miles Hubley e Tommy White ed era stata inserita nella Black List del 2023. Alla realizzazione hanno partecipato A Higher Standard, Broken Road Productions, Industry Entertainment e Nickel City Pictures. Tra i produttori figurano lo stesso Alan Ritchson, Todd Garner, Mark Fasano e Jeffrey Greenstein. La fotografia è curata da Lorenzo Senatore, le scenografie da Enzo Iacono, mentre la colonna sonora è composta da Charlie Nguyen Kim.

Il personaggio principale, Hank Malone, è un ex Navy SEAL che, dopo aver lasciato la carriera militare, lavora come corriere specializzato nel trasporto di materiali particolarmente delicati o di grande valore. L’uomo attraversa un periodo difficile della propria esistenza: la morte della figlia Isabel continua a condizionarlo e, nonostante sia sobrio da un anno, il passato rappresenta ancora un peso nella sua quotidianità.

La situazione cambia quando il suo responsabile, Iggy, gli assegna un incarico urgente. Hank deve accompagnare Ben Bishop, interpretato da Owen Wilson, durante il trasferimento di un fegato compatibile con quello di Ellie Baker, una bambina di sette anni ricoverata al Gold Coast Children’s Hospital.

L’organo deve raggiungere la struttura sanitaria entro le 17:45. Il trasporto richiede particolari precauzioni, poiché il fegato deve rimanere all’interno di una custodia refrigerata e il tempo disponibile per completare la consegna è limitato. Ben, responsabile medico del trasferimento, conosce le conseguenze di qualsiasi ritardo e insiste affinché la custodia non venga mai abbandonata.

Quello che inizialmente appare come un viaggio sotto pressione diventa presto una fuga. Sulle tracce dei due uomini si mette infatti il cartello criminale guidato da Damián Zaldívar, interpretato da Rodrigo Santoro. Il suo obiettivo è sottrarre il fegato per destinarlo alla madre Donna, anche lei bisognosa di un trapianto.

Damián è disposto a ricorrere alla violenza pur di ottenere l’organo. Dopo aver già eliminato il destinatario originario, organizza una serie di attacchi contro Hank e Ben, trasformando le strade del Queensland nello scenario di un inseguimento continuo.

L’ex militare deve quindi utilizzare nuovamente le capacità acquisite durante l’addestramento nei Navy SEAL. Tra aggressioni, scontri e deviazioni improvvise, Hank cerca di mantenere il controllo della situazione senza compromettere la consegna. Accanto a lui, Ben continua a ricordargli che ogni minuto perso può risultare determinante per la sopravvivenza della piccola paziente.

Intanto, nell’ospedale della Gold Coast, Kate Baker, madre di Ellie e interpretata da Leila George, attende l’arrivo dell’organo. Le condizioni della figlia rendono indispensabile rispettare la scadenza stabilita dai medici.

La missione assume un significato particolare anche per Hank. La vicenda di Ellie riporta alla memoria la perdita di Isabel, rendendo il suo coinvolgimento qualcosa di diverso da un semplice incarico professionale.

Durante uno degli scontri, gli uomini del cartello riescono a catturare Ben e a impossessarsi della custodia. Hank deve trovare rapidamente un modo per rintracciarlo. Un elemento decisivo arriva proprio dal corriere medico, che grida la propria data di nascita permettendo all’ex militare di utilizzarla come codice per localizzarlo e tentare il recupero dell’organo.

Il finale di The Rush – Corsa contro il tempo: Ellie viene salvata? Attenzione agli spoiler.

La parte conclusiva del film si svolge prevalentemente all’interno del Gold Coast Children’s Hospital. Hank riesce a raggiungere la struttura con il fegato quando mancano ormai pochissimi minuti alla scadenza prevista per il trapianto.

Il pericolo, tuttavia, non è ancora terminato. Damián può contare sulla collaborazione di un’infermiera infiltrata nell’ospedale, incaricata di agevolare il furto dell’organo. Kate scopre quanto sta accadendo e affronta la donna nel tentativo di impedire che la figlia perda l’unica possibilità di sopravvivere.

Durante la colluttazione, Damián interviene e finisce per colpire accidentalmente con un proiettile la propria complice. La situazione precipita e lo scontro prosegue nei corridoi dell’edificio, dove Hank e Kate affrontano insieme il criminale.

L’uomo viene infine neutralizzato, consentendo al personale sanitario di ricevere il fegato e procedere con l’intervento. Ellie viene sottoposta al trapianto entro il tempo disponibile e sopravvive.

Non tutti i protagonisti, però, riescono a uscire vivi dalla vicenda. Ben, che aveva accompagnato Hank durante il trasferimento, muore a causa delle gravi ferite riportate nel corso della fuga, senza poter assistere al completamento della missione.

Per Hank, la conclusione coincide con un passaggio importante della sua storia personale. Dopo essere riuscito a salvare Ellie, lascia l’ospedale portando ancora con sé il ricordo della figlia Isabel. La consegna gli ha permesso di proteggere una bambina che rischiava di perdere la vita, pur senza cancellare quanto accaduto in passato.

Dove è stato girato The Rush – Corsa contro il tempo: le location australiane

Le riprese del film si sono svolte nel Queensland, in Australia, principalmente tra Brisbane e la Gold Coast. A differenza di altre produzioni internazionali realizzate nel Paese, gli ambienti australiani non sono stati utilizzati per rappresentare città americane immaginarie: la vicenda è stata adattata direttamente al territorio in cui si svolgevano le riprese.

Tra i luoghi riconoscibili figurano il centro di Brisbane, lo Story Bridge e il Clem Jones Tunnel, infrastrutture impiegate per realizzare diverse sequenze automobilistiche.

La produzione ha inoltre utilizzato le zone di Carrara Markets, Southport e Gold Coast Esplanade, oltre ad alcune aree caratterizzate da piantagioni di canna da zucchero.

La scelta delle ambientazioni permette alla narrazione di svilupparsi attraverso contesti differenti, alternando strade urbane, tunnel, arterie ad alta percorrenza e tratti costieri. Il Gold Coast Children’s Hospital rappresenta invece la destinazione della missione di Hank e Ben, il luogo in cui deve arrivare il fegato destinato alla piccola Ellie.

Cast e personaggi di The Rush – Corsa contro il tempo

Il cast riunisce interpreti internazionali, con Alan Ritchson nel ruolo principale e Owen Wilson nei panni del suo compagno di viaggio. Rodrigo Santoro interpreta invece l’antagonista Damián Zaldívar.

Di seguito gli attori e i rispettivi personaggi:

Alan Ritchson: Hank Malone.

Owen Wilson: Ben Bishop.

Rodrigo Santoro: Damián Zaldívar.

Leila George: Kate Baker.

Scarlett Crabtree: Ellie Baker.

Adriana Barraza: Donna Zaldívar.

Kate Box: dottoressa Ainsley.

Peta Sergeant: infermiera Julie.

Geraldine Hakewill: Monica.

Goran D. Kleut: Luke Robbie.

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