The Voice Senior 2026: su Rai 1 parte la nuova edizione con Fiorella Mannoia in giuria





The Voice Senior 2026 prende il via venerdì 9 ottobre su Rai 1: la settima edizione del talent show in prima serata è annunciata intorno alle 21:25, subito dopo Affari Tuoi, e sarà disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay grazie alla produzione Fremantle Italia. Questa collocazione serale conferma la strategia di programmazione della Rai, che affianca alla messa in onda tradizionale la fruizione digitale per ampliare la platea e permettere la visione differita degli appuntamenti.





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The Voice Senior 2026: giuria e conduzione

A guidare la trasmissione resta Antonella Clerici, padrona di casa del format sin dalla prima edizione e riconfermata alla conduzione anche per questa settima stagione. La continuità della sua presenza rappresenta un elemento di stabilità all’interno di un cast che, invece, vede cambiamenti nella squadra dei coach.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Sito ufficiale di Fiorella Mannoia.

La novità più significativa riguarda la sostituzione di Loredana Bertè: la cantante non farà ritorno al programma per dedicarsi a nuovi impegni musicali, tra i quali la realizzazione di un nuovo disco e la preparazione di un tour. Al suo posto arriva Fiorella Mannoia, che assume per la prima volta il ruolo di coach in una trasmissione televisiva. La Mannoia, nota al pubblico per brani citati nella presentazione del suo percorso artistico, porta al programma la sua esperienza di interprete e la riconoscibilità nel panorama musicale italiano.

Con Fiorella Mannoia si completano i nomi della giuria confermati dalla produzione: Arisa; la coppia composta da Clementino e Rocco Hunt; e Nek, che nella passata edizione era entrato come new entry e ha conquistato il titolo da coach grazie alla vittoria del suo artista, Francesco De Siena. La composizione finale dei coach unisce voci consolidate, interpreti pop e figure provenienti dal mondo rap, offrendo ai concorrenti punti di vista diversificati nella preparazione e nella scelta dei repertori.

Formato, fasi e focus sui partecipanti

Il cuore del programma rimane incentrato su cantanti over 60: interpreti che portano sul palco storie personali e un bagaglio artistico spesso significativo. Le fasi del talent seguono lo schema consolidato: le Blind Auditions — in cui i coach ascoltano le esibizioni voltati di spalle e decidono se girarsi per accaparrarsi i talenti — le Knock Out, in cui i concorrenti eseguono i loro cavalli di battaglia sotto la valutazione dei coach, e la serata finale, in cui viene decretato il vincitore della stagione. Questa struttura mette al centro la qualità vocale e la capacità di coinvolgere sia i giudici sia il pubblico.

Dal punto di vista produttivo, Fremantle Italia mantiene il marchio del programma, mentre la disponibilità delle puntate su RaiPlay amplia le possibilità di fruizione, permettendo di rivedere esibizioni e momenti salienti e di accedere a contenuti extra eventualmente messi a disposizione dalla produzione. La scelta di confermare lo show nel palinsesto è sostenuta dai risultati auditel della passata edizione: andata in onda dal 14 novembre al 19 dicembre, la scorsa stagione ha registrato una media di oltre 3 milioni e 200 mila spettatori e ha toccato una share del 22,83%.

La presenza di coach con diversi percorsi professionali e la riconferma della conduzione di Antonella Clerici delineano un equilibrio tra continuità e rinnovamento: la stabilità nella conduzione facilita il rapporto con il pubblico storico del format, mentre l’ingresso di Fiorella Mannoia e i movimenti tra i giudici determinano nuove dinamiche interne che saranno visibili già dalla prima puntata.

La prima serata d’esordio offrirà il primo confronto televisivo tra i coach e mostrerà come la nuova giuria costruirà i propri team durante le Blind Auditions. Nel corso delle puntate successive si seguirà lo sviluppo delle selezioni fino alle Knock Out e alla finale, con particolare attenzione alle storie personali dei concorrenti e alle interpretazioni che sapranno conquistare i coach.

In sintesi, The Voice Senior 2026 debutta con elementi di continuità — la conduzione di Antonella Clerici, la struttura del format e la produzione Fremantle Italia — e con la novità di rilievo rappresentata dall’ingresso di Fiorella Mannoia al posto di Loredana Bertè. Gli spettatori potranno seguire il percorso degli interpreti over 60 a partire da venerdì 9 ottobre su Rai 1 e in modalità on demand su RaiPlay, con l’appuntamento serale previsto intorno alle 21:25.

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