Ti do un anno di preavviso per la mia vacanza: ecco come ho licenziato un cliente Karen





Tom strinse la mano sul tavolo, il viso attraversato da un’espressione che oscillava tra la stanchezza e una sottile forma di gratitudine. «Devo ammettere, se non eri tu a prenderlo in mano, non avrei saputo come fare.»





Il peso dell’ufficio, solitamente quieto e sussurrante come una biblioteca, sembrava ora gravare su di noi come una minaccia reale. Io incrociai lo sguardo di Elena, che annuiva leggermente in segno di approvazione. Josh, dietro la sua scrivania, sistemava i fogli con una calma apparente, ma si percepiva la tensione nell’aria.

«È il mio turno, allora,» risposi, mantenendo un tono fermo ma pacato. Sapevo che stavo per gettare le basi per qualcosa di più complicato, un percorso che nessuno di noi poteva davvero prevedere.

Quella settimana la dedicammo a organizzare una nuova strategia di comunicazione per il progetto di Karen. Era come montare un puzzle con pezzi che continuavano a cambiare forma. Ogni mattina, Elena preparava una lista dettagliata degli step da seguire, con scadenze precise e promemoria impostati nei nostri calendari digitali. Nessun dettaglio, per quanto piccolo, veniva lasciato al caso.

«Dobbiamo trovare il modo di anticiparla,» dicevo spesso al team, «o almeno farle capire che qui le cose sono cambiate.»

Ma c’era in me un timore che cresceva con ogni passaggio: quella donna aveva la capacità di far saltare tutto in aria in un attimo. Non avevo dimenticato l’acre tono della sua voce né il suo sorriso crudele al telefono.

Quando arrivò il giorno di fissare la prima deadline vera, preparai il preventivo da inviarle, con una clausola chiara: files consegnati dopo la data concordata sarebbero stati soggetti a penali consistenti. Non era facile, mettere nero su bianco quella linea rossa, ma sapevo che senza regole ferree non saremmo mai usciti dal loop.

Mandai la mail con il preventivo e la nuova deadline, attendendo una risposta che sapevo sarebbe stata ostile. E infatti, alle prime ore del pomeriggio, Karen chiamò.

La sua voce era un misto di irritazione e sfida, quella rapidità nel parlare che ti metteva subito sulla difensiva. «Mi stai dicendo che se non consegno entro quella data perdi i soldi? Ma ti rendi conto di cosa stai facendo?»

«Mi rendo conto che il nostro lavoro non può essere corrotto da emergenze di ultima ora,» risposi. «E che il tempo è la nostra risorsa più preziosa.»

Là, mentre parlavamo, capii che stavo segnando la linea di un nuovo campo di battaglia. Karen era pronta a resistere, e io dovevo essere più forte di lei.

Nei giorni successivi il clima in ufficio cambiò ancora. Tom non mascherava più il proprio disappunto ma sembrava sollevato dal fatto che qualcuno avesse preso in mano la situazione. Anche se di tanto in tanto lo sorprendevo a lanciare occhiate preoccupate verso il telefono.

Elena e Josh mi supportavano senza riserve. Elena, in particolare, diventava sempre più decisa nel bloccare qualsiasi richiesta non ufficiale provenisse dal cliente, un vero bastione di protezione per il team.

Il venerdì, ricevemmo il primo caricamento di file, accompagnato da una mail frettolosa di Karen: «Ecco i materiali. Fatemi sapere se c’è qualcosa che non va. Non voglio ulteriori ritardi.»

Rileggendo quelle parole, sentii un brivido. Sembrava un passo avanti, ma la sua ambiguità non lasciava presagire nulla di buono.

Quella sera convocai una riunione di emergenza con il team. «Dobbiamo esaminare tutto subito,» dissi. «Se c’è qualcosa di sbagliato, correggiamolo prima possibile.»

L’analisi dei file fu frenetica. Josh notò diverse incongruenze nelle immagini e nelle dimensioni dei documenti, ma la parte più frustrante era la mancanza di coordinamento evidente dall’interno del pacchetto. Sembrava che Karen avesse offerto un'ennesima improvvisazione mascherata da consegna puntuale.

La mattina dopo, mi sedetti davanti al computer e preparai una mail dettagliata, evidenziando ogni problema e chiedendo un chiarimento. Avevo deciso di adottare un tono professionale ma non conciliante: quella volta bisognava mettere tutto sul tavolo.

In quel momento, il mio telefono squillò di nuovo. Era Tom.

«Mia, non so come stai facendo, ma continua così. Questa volta voglio vedere un cambiamento reale.»

Il suo tono tradiva un misto di ammirazione e un pizzico di esaurimento. «Ti lascio lavorare. Se hai bisogno di me, sai dove trovarmi.»

Rimasi sola accanto al silenzio del telefono, riflettendo sul percorso che avevamo davanti. Quella battaglia non sarebbe stata semplice, e forse, avremmo dovuto abbattere più muri di quanto sperassi.

Qualche ora dopo arrivò la risposta di Karen. Non una mail, ma una chiamata. Il suo tono era più freddo, quasi gelido. «Ho letto i tuoi appunti. Ti suggerisco di rivedere la posizione del tuo team e la vostra capacità di interpretare le nostre richieste. Forse siete voi ad aver bisogno di imparare a gestire questo progetto.»

Un attacco velato, ma potente. Sentii immediatamente la tensione crescere in gola.

Non risposi subito. Appoggiai il telefono sul tavolo, guardando fuori dalla finestra il cielo che da azzurro si era fatto grigio. Era come se la tempesta che tutti temevamo stesse arrivando.

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