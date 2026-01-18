Una vecchia foto e un messaggio, Emma Marrone risponde così a Stefano De Martino





Poche ore fa, Stefano De Martino ha condiviso su Instagram una vecchia foto risalente alla sua relazione con Emma Marrone, in occasione della loro partecipazione alla puntata di C’è posta per te del 17 gennaio. L’immagine, tratta dall’archivio della rivista DiPiù, è stata utilizzata da De Martino per annunciare la presenza di entrambi nel programma condotto da Maria De Filippi. La conduttrice ha voluto riunire i due ex fidanzati, ora entrambi affermati nelle loro rispettive carriere.





Nella sua Instagram story, De Martino ha scritto: “Stasera a C’è posta per te”, accompagnando il post con la foto che ritrae lui ed Emma in gioventù, quando entrambi erano freschi di partecipazione al talent show Amici. L’immagine ha evidenziato come il risentimento tra i due sia ormai superato. Emma, divertita dal post, ha risposto con un commento affettuoso: “Sei talmente scemo che non posso non volerti bene”.

È interessante notare che, sebbene entrambi fossero ospiti della stessa puntata, Emma e De Martino non si sono mai incontrati in studio. Hanno partecipato a momenti differenti della trasmissione, mantenendo così una certa distanza nonostante il legame affettivo che li unisce.

Il loro rapporto ha attraversato diverse fasi nel corso degli anni. I tempi in cui Emma dedicava a Stefano la canzone “Bella senz’anima”, dopo la loro separazione dovuta all’innamoramento di lui per Belén Rodriguez, sembrano ormai lontani. Oggi, i due sono riusciti a riscoprire un equilibrio, trasformando la loro relazione romantica in una solida amicizia.

Recentemente, Emma ha partecipato anche al programma “Stasera tutto è possibile”, condotto da De Martino, dimostrando che l’affetto tra loro non si è mai spento, nonostante la loro storia d’amore sia stata definitivamente archiviata. Durante quell’occasione, entrambi hanno avuto modo di interagire, mostrando al pubblico il rispetto e la stima reciproca che continuano a nutrire.

Il legame tra Stefano De Martino ed Emma Marrone è emblematico di come le relazioni possano evolversi nel tempo, passando da un’intensa passione giovanile a un’amicizia matura e consapevole. Entrambi continuano a essere figure di spicco nel panorama dello spettacolo italiano, e la loro capacità di mantenere un buon rapporto è un segnale positivo per i fan che li seguono.



