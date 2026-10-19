“Mi sembra surreale che non hai capito”: Grande Fratello Vip, lo scherzo a Valeria Marini accende Guendalina e Giulia





Uno scherzo organizzato in camera per provocare Valeria Marini non ottiene l’effetto sperato: lei sdrammatizza, ma tra Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro si apre un rimpallo di versioni.





Il letto di Valeria Marini trasformato in un campo minato di oggetti improbabili, l’aria da “scherzo di gruppo” e una reazione che, di fatto, disinnesca tutto. Nella Casa del Grande Fratello Vip l’idea era semplice: provocare la showgirl con qualcosa che, per la sua nota superstizione, potesse infastidirla. Il risultato, però, non è stato quello atteso. Perché Valeria ha scelto la via più spiazzante: ha riso, ha spostato gli oggetti e si è rimessa a fare altro. A esplodere, paradossalmente, non è stata lei, ma chi le stava intorno.

Secondo quanto riportato da News VIP, lo “scherzo” ha innescato una catena di chiarimenti e nervosismi che ha portato a un confronto acceso soprattutto tra Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, con Carmen Di Pietro e Alex Belli dentro (e ai margini) della scena. Una dinamica classica da reality: il gesto iniziale passa in secondo piano e la vera frattura diventa la gestione delle responsabilità e la sensazione, per qualcuno, di essere stato messo in mezzo.

Lo scherzo a Valeria Marini: oggetti sul letto e un bersaglio “sbagliato”

Il contesto, sempre stando al racconto della testata, è quello delle ore successive a una puntata in cui Valeria Marini sarebbe stata al centro di molte situazioni: discussioni, riavvicinamenti, momenti di leggerezza. In quel clima, alcuni coinquilini avrebbero deciso di alleggerire la tensione con un’azione goliardica: andare in camera e “preparare” il letto della showgirl.

I nomi indicati come partecipanti sono Alex Belli, Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi. Gli oggetti citati nel resoconto sono volutamente strani e un po’ teatrali: stampelle, alette di pollo e persino lo specchio rotto di Carmen, elemento che nella narrazione interna alla Casa avrebbe un peso perché capace di suggestionare Valeria.

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Il punto, però, è che l’obiettivo dello scherzo non ha reagito nel modo “televisivo” che molti si aspettavano. Nessuna scenata, nessuna lite immediata: Valeria avrebbe semplicemente spostato tutto e poi avrebbe ripreso la sua routine, arrivando in cucina e mettendosi a conversare con gli altri. Dentro un programma dove spesso basta un dettaglio per aprire un caso, questa non-reazione è quasi un colpo di scena: più Valeria resta calma, più gli altri rischiano di inciampare nelle proprie versioni.

La miccia vera: chi si prende la responsabilità (e chi si sente accusato)

È qui che la storia cambia passo. Alex, secondo quanto viene riferito, avrebbe chiarito che l’intento era quello di fare un gioco e “testare” la reazione di Valeria: darle un fastidio controllato, senza conseguenze. Ma intorno allo scherzo si sarebbe aperto un nervosismo diverso: non tanto sul gesto, quanto sulla comunicazione successiva, tra minimizzazioni, mezze ammissioni e la sensazione che qualcuno stesse scaricando il peso sugli altri.

In questo quadro entra Carmen Di Pietro, che sempre stando a News VIP si sarebbe risentita per come veniva raccontata la faccenda. La frase riportata è questa: “Guenda mi fa passare come se io non ho detto che ho preso le grucce e le metto sul letto, invece io lo dico apertamente. Lei vuole far passare che lo nego”.

È un passaggio importante perché sposta la tensione su un tema ricorrente nella Casa: l’immagine personale. Carmen, in sostanza, non starebbe contestando lo scherzo in sé, ma la percezione esterna e interna che ne deriva: “io non nego, non voglio che sembri che mi sto tirando indietro”. In un reality, dove ogni parola può diventare un’etichetta, essere dipinti come chi “fa e poi nega” è un rischio concreto.

Dall’altra parte, Guendalina Tavassi avrebbe vissuto male il clima successivo, leggendo nelle giustificazioni altrui un tentativo di alleggerire troppo e troppo in fretta. Quando una dinamica nasce come “di gruppo”, spesso è proprio dopo che iniziano i conti: chi ci mette la faccia? chi si defila? chi viene nominato e chi no?

Guendalina contro Giulia: lo scontro che nessuno aveva previsto

Se lo scherzo era stato pensato per “smuovere” Valeria Marini, la vera frizione si sarebbe aperta tra Guendalina e Giulia Provvedi. Ed è una di quelle situazioni che al Grande Fratello si vedono spesso: una scena parte con alcuni protagonisti e finisce per colpire un altro rapporto, magari un’amicizia, magari un’alleanza fragile.

Giulia, secondo quanto riportato, avrebbe preso posizione per chiarire di non aver partecipato. La sua versione è netta e difensiva, ed è comprensibile: dentro la Casa, basta essere “nei paraggi” per ritrovarsi coinvolti in una responsabilità collettiva. La frase attribuita a Provvedi è: “Sembra che tutti abbiano fatto questo scherzo, io ero là a piegare i vestiti e non ho partecipato. Ho sentito la parola grucce ma non ho capito dove fossero state messe, sul letto perché lei è scaramantica giusta? Io non ho dodicimila orecchie, stavo facendo i fatti miei”.

È una dichiarazione che non parla solo dello scherzo, ma del bisogno di delimitare il proprio spazio: “io ero lì, ma ero altrove”. In termini di dinamiche, significa evitare due pericoli: essere accusata di qualcosa e, allo stesso tempo, essere trascinata in un conflitto che non sente suo.

Guendalina, invece, avrebbe reagito leggendo quelle parole come uno scarico di responsabilità o, peggio, come una presa di distanza dal gruppo nel momento in cui conviene. La replica riportata da News VIP è: “Mi sembra surreale che non hai capito”. Una frase breve, ma tagliente: mette in discussione la credibilità dell’altra versione più che il contenuto dello scherzo.

Qui sta il nodo: non è più importante cosa c’era sul letto di Valeria, ma se Giulia “poteva non capire davvero”, se Guendalina sta esagerando o se, al contrario, sta chiedendo coerenza. Nel lessico del reality è un attimo passare da complicità a sospetto, e lo “scherzo fallito” diventa solo l’innesco per capire chi è allineato con chi.

Valeria resta fuori dal caos (e proprio questo accende gli altri)

La scena più rivelatrice, sempre nel racconto, è che Valeria Marini sembrerebbe rimasta quasi ai margini del teatrino. Mentre gli altri discutevano su chi avesse detto cosa e su chi stesse minimizzando, lei avrebbe mantenuto un tono leggero, arrivando persino a chiedere chi volesse una fetta di salame. Non è solo un dettaglio folkloristico: è un segnale di controllo. Quando il “bersaglio” non si sente colpito, lo scherzo perde valore e resta solo l’imbarazzo di chi lo ha architettato.

Anche il passaggio su Alex Belli viene riportato in modo significativo: avrebbe parlato di noia e di voglia di lasciare. È un altro tema tipico del Grande Fratello Vip, soprattutto quando un concorrente percepisce un calo di stimoli o la ripetizione di dinamiche. Ma dentro questo episodio assume un senso ulteriore: se lo scherzo nasce per “animare”, e finisce per animare solo le tensioni interne tra gli altri, allora l’operazione rischia di ritorcersi contro chi l’ha ideata.

Dal punto di vista editoriale, la sensazione è che la Casa stia entrando in una fase in cui la convivenza non si rompe su grandi eventi, ma su micro-episodi che diventano test di fiducia. Il vero retroscena non è la superstizione di Valeria, ma il bisogno degli altri di posizionarsi: chi sta con chi, chi si prende il merito della leggerezza e chi si ritrova additato quando l’atmosfera si fa pesante.

Se questa frattura tra Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi resterà un inciampo momentaneo o si trasformerà in un capitolo lungo, lo dirà la prossima convivenza: perché al Grande Fratello Vip spesso non conta la lite in sé, ma ciò che cambia dopo, nei gesti quotidiani, nelle nomination e nelle alleanze che si ridisegnano senza dirlo troppo forte.

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