Via Pontina, schianto mortale: deceduti Simone Lauretti e Alessandro Buglione, di 37 e 30 anni





Un tragico incidente ha avuto luogo nella mattinata di sabato 16 maggio 2026, lungo la via Pontina, causando la morte di due uomini. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 6, coinvolgendo un furgone frigo e un’automobile. Le cause che hanno portato allo scontro non sono ancora chiare. I vigili del fuoco e il personale sanitario sono intervenuti immediatamente, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare. I corpi dei due uomini sono stati estratti dai pompieri dalle lamiere dell’automobile, e i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: entrambi erano già deceduti.





Le vittime dell’incidente sulla via Pontina sono state identificate come Simone Lauretti, un uomo di 37 anni originario di Terracina, in provincia di Latina, e Alessandro Buglione, un trentenne. Lauretti era alla guida dell’automobile, mentre Buglione si trovava nel furgone frigo come passeggero. È emerso che Lauretti lavorava in una pescheria a Roma e stava viaggiando per consegnare prodotti alimentari freschi. Il suo parente, che guidava il furgone, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dagli operatori del 118.

Dall’altra parte, Alessandro Buglione stava percorrendo la strada in direzione opposta, proveniente da Doganella di Ninfa, nel comune di Cisterna di Latina, per recarsi al lavoro. All’improvviso, ha perso il controllo del veicolo all’altezza del cavalcavia di via Picasso, invadendo l’altra corsia e collidendo con il furgone frigo.

Il drammatico schianto è avvenuto, come già accennato, intorno alle ore 6 di sabato 16 maggio lungo la via Pontina, precisamente al chilometro 71. Dopo l’allerta, i vigili del fuoco sono accorsi sul luogo dell’incidente per cercare di soccorrere le persone coinvolte. Purtroppo, all’interno dell’automobile hanno trovato i corpi senza vita di Simone Lauretti e Alessandro Buglione. Il conducente del furgone frigo è stato estratto vivo dalle lamiere, ma le sue condizioni sono critiche e ha necessitato di un trasferimento urgente in ospedale.

Oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’incidente. La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla notizia della tragedia, con molti che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di due giovani vite.

Le indagini della Polizia Stradale si concentreranno ora sulle circostanze che hanno portato all’incidente mortale. Si cerca di comprendere se ci siano state condizioni stradali avverse o eventuali fattori umani che possano aver influito sulla perdita di controllo del veicolo da parte di Alessandro Buglione.

La notizia ha suscitato una forte reazione sui social media, dove amici e conoscenti hanno iniziato a condividere messaggi di supporto e ricordi affettuosi nei confronti delle vittime. In particolare, molti hanno voluto ricordare il sorriso di Simone Lauretti e la sua passione per il lavoro nella pescheria, sottolineando come fosse una persona amata dalla comunità.

Questo tragico evento serve da monito sull’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida, evidenziando che anche un attimo di distrazione può avere conseguenze devastanti. La comunità si stringe attorno alle famiglie delle vittime in questo momento difficile, augurando loro forza e conforto.

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