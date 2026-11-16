Tennis, la russa batte l’ucraina in finale e poi la gela durante la premiazione: scoppia il caso





A Indian Wells la russa vince in due set e completa il torneo senza sconfitte. Alla premiazione si congratula con la finalista ucraina.





Mirra Andreeva ha battuto Elina Svitolina nella finale di Indian Wells. La russa si è imposta 7-5, 6-3 alle WTA Finals 2026. Ha conquistato così il suo primo titolo nella competizione. L’incontro è durato un’ora e 48 minuti. Andreeva, diciannove anni, ha concluso il torneo senza perdere partite né set. Svitolina, trentadue anni, ha chiuso al secondo posto. La finale ha assegnato il titolo di singolare dell’ultimo appuntamento stagionale del circuito WTA. Le due giocatrici si erano già affrontate nel girone. Anche allora aveva vinto Andreeva, con il punteggio di 6-4, 6-0.

La finale è stata più combattuta del loro primo incontro. Nel set iniziale Svitolina ha recuperato un break e raggiunto il 5-5. Andreeva ha però strappato di nuovo il servizio all’ucraina, poi ha chiuso il parziale. Nel secondo set Svitolina ha annullato quattro palle break in un game durato oltre dieci minuti, portandosi sul 4-3. Andreeva ha tenuto il proprio turno di battuta e ha ottenuto il break decisivo nel gioco successivo. La russa ha convertito sei occasioni di break su sedici. Svitolina ne ha sfruttate tre su dodici. Il punteggio finale è stato 7-5, 6-3.

Andreeva ha vinto tutte le cinque partite disputate a Indian Wells e ha lasciato alle avversarie complessivamente 26 game. In semifinale aveva superato Jessica Pegula 6-3, 6-4. Svitolina, dopo la sconfitta iniziale contro Andreeva, ha battuto Karolina Muchova e Aryna Sabalenka nella fase a gironi. In semifinale ha poi eliminato Linda Noskova, guadagnandosi un posto nell’ultimo atto. La campionessa ha chiuso la stagione con 55 vittorie nel circuito, il miglior totale tra le giocatrici. Il titolo è stato il quarto dell’anno, dopo quelli conquistati ad Adelaide, Linz e al Roland Garros.

La finale ha avuto anche un momento particolare durante la cerimonia di premiazione. Svitolina non ha stretto la mano ad Andreeva e non ha posato con lei per le fotografie con il trofeo. Le tenniste ucraine hanno adottato questa scelta nei confronti delle avversarie russe dopo l’invasione dell’Ucraina del 2022. Dopo il discorso da finalista, Svitolina ha lasciato il palco e si è seduta a bordo campo. Quando Andreeva le ha rivolto parole di apprezzamento, ha annuito. La fonte principale riferisce anche che Svitolina ha pronunciato «Slava Ukraina». Non risulta invece che abbia stretto la mano alla vincitrice o si sia congratulata con lei.

Nel suo intervento, Andreeva ha elogiato Svitolina e il suo gruppo per la stagione e per il torneo, augurando loro il meglio per l’anno successivo. Ha ricordato che l’avversaria è madre e l’ha definita una mamma straordinaria, in riferimento al ritorno ai massimi livelli dopo la maternità. La WTA ha riportato anche le parole di Svitolina in conferenza stampa: l’ucraina ha definito la finale molto fisica e ha riconosciuto che Andreeva aveva giocato meglio nei momenti importanti. Per Svitolina si è trattato della terza finale delle WTA Finals in carriera. Anche nel 2019 aveva terminato il torneo da finalista.

Il successo ha portato Andreeva al numero due del mondo, dopo aver iniziato la stagione al tredicesimo posto. A diciannove anni è la più giovane campionessa delle WTA Finals dal successo di Maria Sharapova nel 2004. Al debutto ha vinto il torneo senza cedere set, impresa riuscita prima a Chris Evert nel 1972 e a Serena Williams nel 2001. Svitolina ha completato una stagione di rilievo con i titoli di Auckland e Roma, dove ha conquistato il suo primo WTA 1000 in otto anni. Con undici vittorie contro avversarie della top ten, è stata la più efficace del circuito in quella categoria. I piazzamenti nei quarti a Pechino e Wuhan le hanno assicurato la qualificazione alle Finals stagionali.



