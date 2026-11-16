Putin avverte l’Europa: la Russia ricorrerà alla forza se salteranno gli accordi





Dmitry Peskov lega il ricorso militare all’assenza di prospettive diplomatiche. Lavrov conferma le condizioni russe sull’Ucraina e sulla Nato.





La Russia non esclude di usare la forza per conseguire i propri obiettivi se non si apriranno prospettive di accordo con l’Europa. Lo ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin, mentre proseguono i tentativi diplomatici per trovare una via d’uscita alla guerra in Ucraina. Il suo avvertimento è rivolto ai Paesi europei e arriva in una fase in cui Washington cerca di rimettere in moto il confronto con una proposta che riguarda l’Ucraina, la Nato e il Donbass. Mosca, intanto, afferma che in mancanza di un’intesa continuerà a perseguire sul campo gli obiettivi che si è prefissata.

La ricostruzione attribuisce a Washington un Piano che collegherebbe l’ingresso ucraino nella Nato al ritiro delle forze di Kiev dal Donbass. Per Mosca, però, l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza Atlantica deve essere impedita; inoltre la Russia mira a cambiare gli assetti militari europei. Le due posizioni risultano dunque incompatibili, senza che ciò equivalga a un’intesa. Non è precisato chi abbia presentato ufficialmente l’ipotesi, né quale sia stata la reazione di Kiev o dei governi europei. Il nodo rimane il divario tra la soluzione prospettata dagli Stati Uniti e le condizioni che Mosca continua a porre. Nessun accordo conclusivo viene indicato nella ricostruzione.

Peskov ha inoltre criticato l’Unione europea, sostenendo che le divisioni interne dei suoi Paesi ostacolino i negoziati. A suo giudizio, gli Stati europei non riuscirebbero a decidere in tempi rapidi e con una posizione condivisa. Si tratta di una valutazione attribuita al portavoce del Cremlino, non di un fatto autonomamente documentato nel materiale disponibile. Il suo intervento collega dunque due aspetti: la mancanza, secondo Mosca, di prospettive concrete per un’intesa e la difficoltà dell’Europa di esprimere decisioni comuni. Peskov non indica quali specifiche divisioni abbia in mente né cita singoli governi o iniziative europee.

Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha confermato che Mosca non ha rivisto i termini indicati da Putin nel giugno 2024. In base a quanto riferito, Kiev dovrebbe ritirare le proprie truppe dalle zone che la Russia rivendica e abbandonare il progetto di aderire alla Nato. Le aree in questione non sono identificate nel testo, che le descrive come territori rivendicati da Mosca senza affermare che siano tutti sotto il suo controllo. Non vengono segnalate svolte nella posizione ucraina né un’accettazione delle richieste da parte di Kiev. Lavrov le considera tuttora in vigore; non è invece riferito che siano cominciati negoziati capaci di tradurle in un accordo.

Dalle parole riportate emerge una linea ufficiale di Mosca articolata su due punti. Peskov lega l’eventuale uso delle armi alla mancata apertura di concrete possibilità d’intesa con l’Europa. Lavrov ribadisce invece che, per Mosca, restano valide le condizioni formulate da Putin nel giugno 2024 riguardo all’Ucraina e alla Nato. Il richiamo di Peskov verte sui rapporti con i Paesi europei e sull’assenza di prospettive diplomatiche; quello di Lavrov riguarda i termini richiesti da Mosca nel conflitto. Né le dichiarazioni, per come sono riferite, comunicano un’intesa appena raggiunta o un aggiornamento delle richieste russe, in tale eventualità.

Nel resoconto non emergono dettagli sufficienti per ricostruire lo svolgimento dei negoziati o prevederne gli sviluppi. È riferito soltanto che Washington cerca una via per rilanciare il confronto attraverso una formula che lega l’adesione dell’Ucraina alla Nato al ritiro delle forze di Kiev dal Donbass. Mosca respinge l’adesione all’Alleanza e insiste sul ritiro ucraino dalle aree che rivendica. Peskov indica nelle divisioni dei Paesi dell’Unione europea un ostacolo, ma non porta esempi a sostegno della sua valutazione. Il testo non specifica chi partecipi ai colloqui, quando possano proseguire né quale sia stata la reazione di Kiev. Restano documentate dichiarazioni delle parti e la proposta statunitense, senza indicazioni di esito.



