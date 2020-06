Giulia Belmonte, chi è la fidanzata di Stash che aspetta da lui un figlio?

Stash sta per diventare papà, la notizia è stata data dallo stesso attraverso i social nei giorni scorsi. Ma chi è la fortunata? Si chiama Giulia Belmonte, classe 1995, laureata in Scienze della comunicazione per poter così approdare in tv. Ad oggi è una giornalista pubblicista ed è volto di una trasmissione sportiva. I due sono fidanzati da circa un anno. Nei giorni scorsi, Stash e la sua fidanzata hanno deciso di dare la notizia sui social e Maria De Filippi ha dato la notizia in diretta tv. In molti però sostanzialmente non avevano idea di chi fosse la fidanzata del cantante dei The Kolors e così è partita una ricerca sui social e nel giro di pochissimo tempo si è risaliti alla dolce metà di Stash. Ma conosciamola meglio.

Giulia Belmonte, chi è la fidanzata di Stash?

Nata ad Atri, in Abruzzo il 13 agosto 1995 è molto seguita sui social network ed infatti ha circa 142 mila follower, di cui 50 mila conquistati soltanto sabato sera. E’ mora e forse anche molto riservata, visto che non ha mai pubblicato una fotografia insieme al fidanzato. Bellissima, Giulia ha partecipato a Miss Italia con la fascia Abruzzo e pare sia arrivata alla finale. Sui social, come abbiamo avuto modo di vedere, è molto seguita e potrebbe essere definita una influencer.

Nonostante sia riservata, parla di sè, posta spesso sue foto ma della sua storia con Stash ne ha sempre fatto mistero, del resto anche lui. L’unica volta in cui è apparso qualcosa che facesse riferimento al fidanzato è stato lo scorso venerdì, quando ha ricondiviso online il messaggio di Stash, aggiungendo un cuore rosso. Per chi non lo sapesse, il cantante ex vincitore della scuola di Amici, ha postato l’immagine dell’ecografo facendo ascoltare il cuoricino del suo bambino che presto verrà al mondo. «Tu starai bene dentro di me, ma io non vedo l’ora di abbracciarti», ha scritto Giulia.

Carriera

Come abbiamo visto, Giulia Belmonte ha lavorato in tv, partecipando anche a Miss Italia. Oggi lavora a Telenova ed è una presenza fissa nella trasmissione sportiva Novastadio. Ha anche lavorato a Mediaset, nello show Tacco12 ed è apparsa in molti video musicali come quello di Beji e Fede, Emis Killa e Flo Rida. Si è laureata in Scienze della Comunicazione ed ha lavorato anche nel programma Storie e Misteri di Aristide Malnati, in veste di inviata. E’, inoltre, iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti ed è fidanzata con Stash da circa un anno.