Bianca Guaccero: chi è l’attrice e conduttrice, età, carriera, vita privata, figli, ex marito

Bianca Guaccero la conosciamo per essere una attrice e conduttrice italiana la quale ha sicuramente debuttato nel mondo dello spettacolo quando era ancora molto giovane. Oggi è la conduttrice del programma Rai Detto fatto che va in onda tutti i giorni su Rai 2. Ma cosa conosciamo in realtà di lei e della sua vita privata?

Bianca Guaccero, chi è

È nata a Bitonto in provincia di Bari esattamente il 15 gennaio 1981. È molto legata a quelle che sono le sue origini e anche alla sua famiglia. In passato pare che abbia ricevuto delle critiche per via del suo aspetto fisico, ovvero della sua eccessiva magrezza. È stata quindi vittima di bullismo e anche di body shaming. Ha debuttato nel mondo del cinema a soli 18 anni nel film Terra bruciata al fianco di Giancarlo Giannini e Raoul Bova. Dopo ha preso parte ad altri film come Faccia a faccia di Massimo Ceccherini. Ha preso parte anche diverse serie televisive e poi è arrivato anche per lei il debutto nel mondo della televisione.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che Bianca è attualmente non sembra essere fidanzata. Ha avuto un’importante relazione con il regista Dario Acocella e i due sono finiti per sposarsi nel 2013. In quell’occasione pare che la conduttrice avesse confessato di aver trovato l’amore della sua vita. Nel novembre 2014 è nata Alice sua figlia, poi nel 2010 purtroppo il matrimonio è naufragato.