Claudia Koll: l’attrice è fidanzata o single, ha dei figli?

Claudia Koll la conosciamo tutti per essere una nota attrice, ovvero una delle più amate e una delle più conosciute della televisione italiana e del cinema degli anni 90. Sicuramente è riuscita a conquistare gran parte dei telespettatori per via della sua bellezza e inevitabilmente del suo talento. Ancora oggi a distanza di tanti anni infatti sono in molti ad amarla ed a seguirla con tanto affetto. Ad un certo punto della sua vita, sembra che abbia deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e di dedicarsi alla fede confessando di aver ricevuto come una sorta di chiamata che le ha scombussolato la vita. Ma cosa conosciamo della sua vita privata? E’ fidanzata o sposata? Ha dei figli?

Claudia Koll, la vita privata

Classe 1965 Claudia Koll è diventata una delle attrici più famose del cinema erotico degli anni 90. In questi ultimi anni è stata In diverse occasioni ospite in alcune trasmissioni televisive, come ad esempio nel salotto di Caterina Balivo dove ha parlato della sua vita privata e della sua conversione. Si dice che l’attrice sia al momento sia single ovvero non ha una persona al suo fianco. In realtà pare che non sia mai stata sposata e che non ha avuto figli naturali. Nel 2010 però, durante uno dei suoi viaggi come missionaria in Burundi ha adottato un bambino che oggi è un uomo adulto. Stiamo parlando di Jean Marie. Dal 2000 pare che abbia iniziato a girare il mondo per fare bene e aiutare anche i popoli più sfortunati, come ad esempio quelli dell’Africa.

Carriera

È nato a Roma il 17 maggio 1975 e poi dopo il diploma si è avvicinata alla recitazione che pare fosse da molti anni ormai una sua grande passione. Nel 1992 è arrivata la prima grande occasione di Claudia e nello specifico affondata da Tinto Brass che la volle come protagonista in Così fan tutte. Poi è stato grazie al suo grande successo che ha ottenuto una grande popolarità. Nel 1994 ha partecipato alla serie tv Miracolo italiano. L’anno successivo poi ha presentato il Festival di Sanremo insieme ad Anna Falchi e Pippo Baudo.

Poi dal 1997 al 2000 ha recitato nella fiction Tv Rai Linda e il brigadiere, vicino a Nino Manfredi. Nel 2000 poi ha attraversato la Porta Santa durante il Giubileo, che ha iniziato la conversazione. E’ anche molto impegnata nel sociale. Nel 2005 ha fondato una ONLUS ovvero Le opere del Padre con lo scopo di aiutare le persone con sofferenze fisiche e psicologiche particolari, soprattutto in Africa.