Claudia Nargi: chi è la sorella di Federica, età, carriera, vita privata, curiosità

Claudia Nargi è la sorella di Federica, l’ex velina di Striscia la notizia ed oggi futura moglie di Alessandro Matri. Le due si somigliano tanto ma Claudia non fa parte del mondo dello spettacolo ed è stata da sempre molto riservata. Ma cosa conosciamo di lei e della sua vita privata? Conosciamola meglio.

Claudia Nargi, chi è

E’ nata a Roma il 18 luglio 1984 ed ha 37 anni. E’ molto bella da un punto di vista fisico, proprio come la sorella Federica, ma poi si è sempre tenuta distante dal mondo dello spettacolo. E’ timida ed introversa. Ha conseguito il diploma presso l’Istituto turistico ed è pi diventata Project Document Controller per una società di ingegneria della Capitale. Federica e Claudia hanno un bellissimo legame e sono molto legate alla loro famiglia. Sembra che Claudia abbia confessato in passato di essersi tanto pentita di aver fatto un tatuaggio tribale all’età di 18 anni.

Inoltre, Claudia si sarebbe anche pentita di essere andata a convivere con il suo ex compagno, a solo due settimane di frequentazione. RIguardo la sua vita privata non abbiamo molte informazioni ma sembra che non sia fidanzata con nessuno. Ovviamente non si perde una puntata di Tale e quale show facendo il tifo per la sorella.