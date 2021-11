Franca Leosini: chi è, età, carriera, vita privata, marito, figli

Franca Leosini la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice e nello specifico l’abbiamo vista al timone del programma intitolato Storie maledette che è stato proprio ideato da lei stessa. Nel corso della sua carriera ha rivestito davvero tanti ruoli, ma che cosa sappiamo di lei e della sua vita privata? Chi è Franca Leosini?

Franca leosini chi è

È nata il 16 marzo del 1934 a Napoli sotto il segno zodiacale dei pesci ed oggi ha 87 anni. Riguardo la sua carriera sappiamo che si è laureata a pieni voti in Lettere moderne e che si è costruita una meravigliosa carriera giornalistica. È una giornalista pubblicista iscritta all’albo della Campania dall’ 11 luglio 1974. Ha frequentato il liceo classico e si è laureata in Lettere moderne e poi ha lavorato per la sezione culturale del l’Espresso dove ha firmato diverse inchieste e anche interviste. Quella più famosa risale al 27 gennaio 1974 intitolata Le zie di Sicilia dove Leonardo Sciascia denunciava alcune responsabilità di donne nella cultura mafiosa.

Carriera

Poi è diventata la direttrice del mensile Cosmopolitan e successivamente è passata alla cura del noto giornale Il Tempo. Dal 1988 ha iniziato a collaborare con la RAI diventando da prima autrice di telefono giallo e poi ha condotto diversi programmi tra cui parte civile e i grandi processi. E’ dal 1994 che però conduce la sua storica trasmissione Storie maledette che è stato da lei scritto. Questa trasmissione è diventata piuttosto popolare e si occupa di intervistare alcuni protagonisti delle inchieste giudiziarie italiane che hanno maggiormente fatto scalpore in questi anni. È stata anche presa per interpretare il suo personaggio nel film Come un gatto in tangenziale nel 2017. In ogni puntata di Storie maledette la conduttrice ripercorre le tappe salienti di un episodio di cronaca nera che ha fatto parecchio scalpore nel nostro paese facendo parlare direttamente il colpevole o il presunto colpevole così come tutti i protagonisti principali attraverso un’intervista piuttosto minuziosa e dettagliata.

Vita privata

È sposata con Massimo leosini da cui ha preso proprio il cognome. Il suo vero cognome di nascita è infatti Lando. Dal matrimonio con Massimo sono nate due figlie che oggi sono piuttosto adulte. Non si hanno molte informazioni riguardo la vita familiare della giornalista ma sappiamo per certo che vive a Roma mentre il marito e le figlie vivono a Napoli.