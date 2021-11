Giuseppe Zeno chi è? Età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia

Ci siamo tra meno di un’ora inizierà il consueto appuntamento serale una trasmissione condotta da Amadeus I Soliti Ignoti – Il Ritorno. In studio ci saranno solamente concorrenti vip. Causa coronavirus ricordiamo che anche quest’anno l’intero importo andrà devoluto tutto in beneficenza. Questa sera a mettersi in gioco sarà l’attore di numerose fiction Giuseppe Zeno. Cerchiamo insieme di scoprire qualcosa in più sul famoso attore italiano. Chi è Giuseppe Zeno: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia dell’attore ospite oggi, 22 novembre.

Dove è nato, anni e carriera di Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno nasce a Napoli esattamente 8 maggio 1976, nasce sotto il segno del Toro ed attualmente ha 45 anni di età. La giovinezza la pasta tra la Campana Ercolano e la calabrese Vibo Marina. Nel suo curriculum una grande formazione internazionale d’attore. Subito dopo aver preso il diploma all’istituto tecnico nautico di Pizzo Calabro, si butta sullo studio all’accademia d’arte drammatica della Calabria e all’accademia d’arte drammatica di Varsavia. Giuseppe Zeno ha alle spalle una grande conoscenza del teatro.

Carriera

L’esordio di Giuseppe Zeno è avvenuto però nel 1997 al teatro con l’opera Le Troiane di Euripide. Ha poi preso parte tra il 1998 è il 2000 a delle tournée teatrali in Argentina e poi anche in altri paesi del Sud America. Ad ogni modo, il suo primo ruolo televisivo importante è quello di Alberto Fusaro, nella fiction Incantesimo. Poi ha preso parte alla fiction Un posto al sole, nel ruolo di pugile Armando e nel 2005 poi ha interpretato Tony Amitrano in Gente di mare. In realtà, il grande successo per Giuseppe Zeno è arrivato grazie alla sua partecipazione alla miniserie televisiva di Canale 5, L’onore ed il rispetto, dove ha interpretato il protagonista Santi Fortebracci. Ha preso parte anche ad altre miniserie, come “Assunta Spina”, nel ruolo di Salvatore, e poi ancora “Graffio di tigre”, interpretando Kim ed infine Giuseppe Moscati e Artemisia Sanchez.

Chi è la moglie del noto attore

Giuseppe Zeno è legato esattamente dal 2015 all’attrice Margaret Tamara Maccarone, meglio conosciuta come Margareth Madè. È questo il nome d’arte della modella e attrice siciliana. I due sembra si siano conosciuti e innamorati nel 2015 e sono convolati a nozze soltanto un anno dopo, nel 2016 ad Ortigia a Siracusa. I due sono diventati poi genitori della piccola Angelica, la primogenita della coppia nata nel mese di novembre del 2017. Qualche mese fa lo stesso Giuseppe ha poi annunciato la nascita della piccola Beatrice. Ma cosa sappiamo della donna?

Margareth, la moglie di Giuseppe Zeno

È nata in Sicilia e nello specifico a Paternò, il 22 giugno 1972 ed è cresciuta nella provincia catanese. A soli 18 anni ha lavorato nel mondo della moda come indossatrice e negli anni successivi è diventata modella per delle sfilate televisive e anche una ragazza immagine per diverse campagne pubblicitarie. Tuttavia da sempre pare che il suo sogno fosse stato quello di esordire in campo cinematografico e per questo ha preso parte a diversi corsi di recitazione e dizione. Il grande successo è arrivato quando Giuseppe Tornatore l’ha scelta come protagonista per Baaria. Grazie alla sua partecipazione a questo grande capolavoro cinematografico, Margareth ha meritato un treno della critica alla sua prima apparizione sul grande schermo, Promessa dell’anno 2009.