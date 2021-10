Luigi Busà: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, successi, Olimpiadi

Luigi Busà è un noto campione olimpico che ha preso parte ovviamente alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020. È un noto Karaketa che ha rispettato i pronostici fatti proprio alla vigilia delle Olimpiadi ed ha conquistato il gradino più alto del Podio nella categoria del kumite. Sicuramente la medaglia da lui conquistata ha un grande valore e ha permesso al noto atleta di diventare uno dei più forti di sempre. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata?

Luigi Busà chi è

È nato ad Avola in Sicilia il 9 ottobre 1987 ed è cresciuto in una famiglia di atleti. La sua Infatti è una famiglia karaketa visto che ha due sorelle di nome Lorena e Cristina che hanno deciso proprio di intraprendere questa sua stessa carriera. Ovviamente Luigi però è uno dei più importanti atleti a livello mondiale visto anche i titoli che ha conseguito in questi anni non soltanto a livello nazionale ma anche europeo e mondiale.

La fidanzata

Sicuramente la vita professionale ha dato tanto a Luigi, ma pare che anche la vita sentimentale vada a gonfie vele. Da diversi anni ormai è legato ad una donna di nome Laura Pasqua. I due si sono conosciuti esattamente quando erano piccoli, visto che sono entrambi siciliani e entrambi dello stesso posto. Pare che inizialmente tra di loro le cose non andassero per il verso giusto, anzi pare che ci fosse un po’ di astio. Dopo avere trascorso una serata in discoteca poi le cose pare che siano cambiate soprattutto dopo il loro primo bacio. Da quel momento poi non si sono più lasciati. La donna è diventata per lui un vero e proprio punto di riferimento.

Come è nato l’amore con Laura Pasqua

“Non c’era molta simpatia tra noi a stento ci salutavamo. Lei diceva che ero troppo ‘selvaggio’ e che non mi esprimevo bene, mentre lei per me era la secchiona che non parlava il dialetto”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Luigi nel corso di una intervista che ha rilasciato un po’ di tempo fa a La Gazzetta dello Sport. Poi le cose, come abbiamo avuto modo di anticipare, pare che siano cambiate. “Dopo una serata in discoteca è scattato un bacio sopra ad una vespa, da quel momento siamo diventati una cosa sola. Non ci siamo fidanzati subito perché lei studiava all’Università di Padova, ma accadde qualche mese dopo in un ritiro con la Nazionale”. Questo ancora quanto aggiunto dal campione.