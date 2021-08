Myrta Merlino: chi è la compagna di Marco Tardelli, età, carriera, ex marito, figli

Myrta Merlino è la compagna di Marco Tardelli oltre ad essere però una nota conduttrice televisiva. Di lei sappiamo anche che è una affermata ed apprezzata autrice ed anche conduttrice televisiva e giornalista. Non tutti sanno che dal 2019 è anche ambasciatrice per l’unicef. Ma cos’altro conosciamo di lei e soprattutto della sua vita privata?

Myrta Merlino, chi è la compagna di Marco Tardelli

È nata a Napoli il 3 maggio del 1969 e ha conseguito una laurea con lode in scienze politiche. Ha iniziato così a svolgere la carriera da giornalista. Negli anni novanta ha collaborato poi per Il mattino ma è passata poi alla televisione, dopo essere diventata una giornalista professionista. Ha condotto diversi programmi televisivi molto importanti, soprattutto sull’economia come ad esempio Mixer, Italia Maastricht, La storia siamo noi, Mister Euro, Casa Rai Uno. Ma è anche un’autrice televisiva ed infatti ha ideato diversi programmi come Effetto Domino e L’aria che tira, su La7.

Vita privata

È stata sposata con l’ex commissario dell’ emergenza covid Domenico Arcuri con il quale ha avuto una figlia di nome Caterina. Poi è diventata mamma di Giulio e Pietro Tucci nati appunto da un’altra relazione. Dal 2016 invece è fidanzata con Marco Tardelli.