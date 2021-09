Oroscopo Branko domani 12 settembre 2021

Ariete

Amore: con il tuo partner, sorgeranno differenze di criteri. Denaro: migliora la tua economia e anche quella dei tuoi partner. Lavoro: buona comunicazione con i colleghi. Salute: Forte fisicamente e mentalmente.

Toro

Amore: dimentica quel vecchio amore. Denaro: un giorno di abbondanza economica, concedetevi un capriccio. Lavoro: in ambito professionale seguire il percorso tracciato. Salute: una grave crisi di burnout ti prende.

Gemelli

Amore: nell’ambiente familiare, l’invidia porterà a problemi. Denaro: qualcuno che ti ama condividerà con te un premio finanziario. Lavoro: Svolgi il tuo lavoro con iniziativa. Salute: quel malessere generale passerà!

Cancro

Amore: Fine della crisi sentimentale. Denaro: Nelle spese, non superare i limiti di ciò che è sensato. Lavoro: non rovinare quel lavoro a causa della tua vanità. Salute: non sembri molto in salute, abbi cura di te.

Leone

Amore: nei romanzi, una giornata molto tranquilla. Denaro: una svista può farti perdere dei soldi. Lavoro: qualcuno, geloso del tuo lavoro, cercherà di farti del male. Salute: ricarica le batterie facendo sport con i tuoi amici.

Vergine

Amore: In amore, non lasciarti ingannare dai miraggi. Soldi: non dovresti fare operazioni troppo rischiose. Lavoro: non dimenticare di prenderti cura dei tuoi clienti. Salute: le cattive abitudini alimentari devono scomparire.

Bilancia

Amore: buona giornata per prendere decisioni in amore. Denaro: se risparmi, effettuerai presto l’acquisto desiderato. Lavoro: se stai pensando di cambiare lavoro, aspetta qualche giorno. Salute: all’inizio di un grave esaurimento, vieni prima tu.

Scorpione

Amore: non provare nostalgia per le relazioni passate. Denaro: elimina le spese inutili. Lavoro: se qualcuno del tuo lavoro ti rende disperato, non perdere la calma. Salute: moderata con ciò che si mangia fuori casa.

Sagittario

Amore: cercherai il sostegno di una persona vicina per ottenere un nuovo amore. Denaro: le tue preoccupazioni finanziarie sono risolte. Lavoro: lavorare da soli può essere un’opzione. Salute: stai molto attento con la tua gola.

Capricorno

Amore: ti stanno intorno da molto tempo e non te ne sei accorto. Denaro: dovrai aiutare un amico con i tuoi soldi. Lavoro: presenta le tue proposte ai tuoi capi. Salute: la sua vitalità ti farà risplendere e sarà molto popolare.

Acquario

Amore: le relazioni con la tua famiglia devono essere curate. Denaro: goditi i tuoi risparmi, ma non sprecarli. Lavoro: Una giornata davvero produttiva in ambito professionale. Salute: Carenza di ferro, cerca di rinforzare la tua dieta.

Pesci

Amore: buon momento per risolvere la tua vita amorosa alterata. Denaro: risparmia parte di ciò che guadagni, la vita prende molti turni. Lavoro: il lavoro andrà bene durante il giorno. Salute: devi essere paziente con la tua salute.