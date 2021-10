Raf: chi è, età, carriera, vita privata, successi, moglie, figli

Raf è un noto cantante italiano, il quale ha ottenuto in tutti questi anni un successo strepitoso. Tantissimi i singoli da lui presentati e tanti gli album pubblicati. I concerti sono stati tutti sold out, soprattutto quelli degli ultimi anni, in cui Raf ha portato avanti tanti collaborazioni. Quella più importante con Umberto Tozzi. Ad ogni modo, cosa conosciamo di lui e della sua vita privata? Chi è Raf?

Raf chi è

Il suo vero nome è Raffaele Riefoli ma da sempre si è fatto conoscere con il suo nome d’arte, ovvero Raf. E’ nato il 29 settembre 1959 a Margherita di Savoia, in Puglia. E’ alto 175 cm e pesa all’incirca 65 kg. Appassionato di musica sin da piccolino, Raf con il suo grande talento è riuscito nel giro di pochissimo tempo a raggiungere un grande successo nel mondo della musica italiana. Ha studiato all’Istituto d’arte e poi ha continuato gli studi a Firenze, presso la Facoltà di Architettura. Ha vissuto per un periodo

a Londra e poi ha esordito nel mondo della musica.

Carriera

Il suo primo grande successo pare sia arrivato nel 1984, quando ha presentato il brano intitolato Self control, cantato in inglese in modo davvero eccellente. Nel 1988 ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano Inevitabile follia, contenuta nel brano Svegliarsi un anno fa. Poi è tornato a Sanremo l’anno successivo con il brano Cosa resterà degli anni 80, incluso nel brano Ti pretendo con il quale ha vinto il Festivalbar 1989. Alcune delle sue canzoni sono diventate dei veri e propri cult della musica italiana, come Battito animale, Ti pretendo, Cosa resterà degli anni ’80, Inevitabile follia e Infinito. Nel 1991 torna al Festiva con un brano intitolato Oggi un Dio non ho, al quale segue l’album Sogni… è tutto quello che c’è. Diverse le collaborazioni come quella con Laura Pausini.

Vita privata

E’ sposato dal 1996 con una donna di nome Gabriella Labate, conosciuta per essere una soubrette al Bagaglino. Dal loro matrimonio sono nati due figli ovvero Bianca nel 1996 e Samuele nel 2000. La moglie di Raf è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, visto che per molti anni ha lavorato al Bagaglino, oltre che essere una delle vallette del Tg delle vacanze su Canale 5 nel 1992.

Dove vive

E’ nato a Margherita di Savoia in Puglia, poi si è trasferito a Firenze per poter studiare. Poi ha vissuto a Londra e poi è tornato in italia. Oggi vive con la sua famiglia a Roma ma ha anche una casa a Miami.