Rocio Munoz Morales: chi è l’attrice, età, carriera, vita privata, figlie, compagno

Rocio Munoz Morales è una nota attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola. E’ conosciuta in Italia per aver preso parte al film intitolato Immaturi-Il viaggio, dove ha conosciuto il suo attuale compagno, ovvero Raoul Bova. Ha preso parte anche al noto telefilm Un passo dal cielo. Ma cosa conosciamo in realtà di lei e della sua vita privata? Conosciamola meglio.

Rocio Munoz Morales, chi è

E’ nata il 10 giugno 1988 a Madrid, sotto il segno dei Gemelli. E’ alta 174 cm e pesa 57 kg. Ha iniziato a studiare danza sin da bambina ed ha vinto diversi premi in varie competizioni anche internazionali. Poi nel 2006 è entrata a far parte del corpo di ballo del tour mondiale di Julio Iglesias. Poi nel 2009 ha iniziato una carriera come attrice sia a livello cinematografico che televisivo. Poi è arrivata in Italia e si è trasferita nel nostro paese proprio per amore.

Carriera

E’ un’attrice, modella e ballerina. Ha prestato il suo volto a diversi marchi, come Vodafone, Mercedes, McClaren, L’Oreal e tanti altri. Ha posato anche per diverse riviste come Elle, Vogue, Vanity Fair, Grazia. Ha debuttato poi nel 2009 come attrice nella serie intitolata La pecora de Eva. Nel 2011 ha preso parte alla serie Angel O Demonio per Telecinco. Ha successivamente condotto nel 2012 il programma Premier Casino su Telecinco. E’ stato nel 2012 che poi ha debuttato nel mondo del cinema italiano con la commedia di Paolo Veronesi chiamato Immaturi-Il viaggio. Sul set ha conosciuto il suo compagno Raoul Bova. Dal 2015 ha preso parte alla serie televisiva Un passo dal cielo.

La storia d’amore con Rocio Munoz Morales e Raoul Bova

Rocio da diversi anni ormai è legata all’attore italiano Raoul Bova che come abbiamo avuto modo di vedere ha conosciuto sul set del film Immaturi Il viaggio. Da loro grande amore sono nate due bambine, ovvero Luna nel dicembre 2015 e Alma nel novembre 2018. Pare che Rocio e Raoul stiano pensando al matrimonio e nell’estate 2020 pare fossero andati in Puglia in cerca di una location per le nozze. Prima di Raul, Rocio ha avuto un’altra relazione molto importante con il cantante e attore Alex casademunt. Di lei sappiamo che è una ragazza molto religiosa e spesso si è dedicata alle preghiere rivolte per lo più alla Madonna. Pare che il suo sogno sia convolare a nozze in Chiesa, ma in realtà questo potrebbe essere destinato a restare un sogno, visto che Raul si è già sposato ed è divorziato.