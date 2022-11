Anticipazioni Uomini e Donne oggi giovedi 17 novembre 2022: ultime news Trono over e classico, diretta live dalle 14.45

Il 17 novembre 2022, alle 14.45, “Uomini e donne”, il dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, avrà un nuovo appuntamento. Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino saranno nuovamente in studio come opinionisti. I primi tronisti di questa stagione sono Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. Scopriremo anche le dame e i cavalieri del trono Over.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata 17 novembre 2022

Nella puntata di ieri, Ida e Riccardo si sono affrontati di nuovo. Nonostante Riccardo voglia più rispetto dalla sua ex fidanzata Ida, continua ad attaccarla. Alessandro Chevalier, il nuovo fidanzato di Ida, sembra innamorato di lei. Nonostante non sembri vivere il momento con tranquillità e serenità, si innervosisce in diverse occasioni… Alessandro esce con Gloria (e non con Ida). Gloria dice di aver avuto un colpo di fulmine per Alessandro dopo aver valutato nuovamente Armando.

Uomini e Donne, puntata 17 novembre 2022, anticipazioni

La relazione tra Ida Platano e Riccardo Franchini sembra causare problemi a Ida. Alessandro e Roberta di Padova hanno litigato. Secondo Roberta, Alessandro è indifferente alle dinamiche della sua relazione con Ida Platano. Alessandro sembra ignorare la lite tra Ida e Riccardo Franchini, che Roberta sospetta possa significare una forte attrazione mai spenta. Nonostante l’apparente indifferenza di Alessandro al nervosismo di Ida in seguito alla riconciliazione tra Ricardo e Gloria, Armando Incarnato avvalorerà la sua teoria secondo cui Alessandro non ha alcuna reazione al nervosismo di Ida. Inoltre, Pinuccia incontra Agostino, ma sembra che qualcosa non vada.

Come vederlo in tv e streaming

È possibile vedere Uomini e Donne su Canale 5 o su Mediaset Infinity a partire dalle 14.45. Successivamente, sul sito di Witty Tv, è possibile vedere e rivedere la puntata, compresi i momenti cult e importanti. Su LA5, ogni sera a partire dalle 19.50, è possibile vedere la replica del programma, condotto da Maria De Filippi, e ritrovare uomini, donne e cavalieri della trasmissione.