Anticipazioni Uomini e Donne oggi mercoledì 30 novembre 2022: Ultime news, Riccardo chiude con Gloria

Su Canale 5, l’appuntamento con Uomini e donne prosegue anche questo mese e, le anticipazioni della registrazione di oggi 30 novembre 2022, rivelano che ci sono nuove svolte e sorprese. Per quanto riguarda il trono, Riccardo Guarnieri è stato al centro dell’attenzione per la sua tumultuosa relazione con Gloria. Questa settimana, Federico Nicotera è stato protagonista di una nuova esterna super dolce con Carola.

Riccardo chiude con Gloria

In particolare, i dettagli della nuova registrazione di Uomini e donne annunciata il 29/11 dicono che Riccardo Guarnieri è diventato il centro dell’attenzione per la sua relazione con Gloria. Dopo nuove polemiche e discussioni, Riccardo e Gloria sono finalmente giunti al capolinea. Di conseguenza, Riccardo ha scelto di lasciare Gloria, indicando il suo desiderio di andare avanti e di lasciarsi alle spalle questa frequentazione.

Pinuccia assente in studio

Questa settimana in studio sono accaduti diversi fatti degni di nota di cui dovete essere a conoscenza, tra cui l’assenza della signora Pinuccia, che non era presente alla sessione di riprese. È da notare anche che, nonostante lo “scherzo” della settimana scorsa, in cui è svenuta in studio, la signora Pinuccia non ha partecipato questa settimana. Il trend continua a indicare che qualche sorpresa attende il trono classico nella registrazione di Uomini e donne del 29 novembre. Federico Nicotera, arrivato a questo punto della sua avventura discografica, ha due dubbi su Carola e Alice, le due corteggiatrici che sono in dirittura d’arrivo.

Federico rifiutato da Alice in esterna: anticipazioni Uomini e donne

La pagina social di Lorenzo Pugnaloni rivela che anche questa settimana Federico si è lasciato andare con Carola: tra i due è scattato un nuovo bacio romantico per le strade di Roma, dove si sono concessi una nuova esterna. Tuttavia, il tronista ha dovuto fare i conti con la barriera di Alice, che non si è presentata in studio. Alice si è rifiutata di incontrare il tronista fuori dagli studi televisivi di Canale 5, così Federico ha tentato di “riconquistarla” chiedendole di ballare durante la registrazione del programma del pomeriggio.

Maria De Filippi vince con l’auditel del pomeriggio con Uomini e donne

Tuttavia, durante la settimana di riprese, non si è parlato dell’altro tronista, Federico Dainese. Questo significa che nel talk show delle emozioni di Canale 5 ci saranno molti colpi di scena quando verranno introdotti i nuovi personaggi. Nel frattempo, il programma di Maria De Filippi continua a volare sul fronte auditel: nonostante la concorrenza dei Mondiali di calcio, in onda nella stessa fascia oraria sulle reti Rai, Uomini e donne continua a dominare la fascia del primo pomeriggio, raggiungendo addirittura la soglia del 26% di share e quasi tre milioni di telespettatori fidelizzati.

Intervista a Biagio di Maro

«Tina, c’è una persona per te»: con questa frase sibillina si è aperto il sipario sul ritorno di uno dei cavalieri più controversi di Uomini e Donne: Biagio Di Maro. Una rentrée inaspettata, che apre una nuova era per il campano. Lo abbiamo visto scendere le scale in forma smagliante, animato da una visibile voglia di rimettere in gioco il cuore… e forse potrebbe persino essere l’occasione giusta per una distensione dei rapporti con Tina? «Adesso ci sorridiamo, ma temo che non sarà così a lungo» scherza Biagio. Le buone intenzioni non mancano dopo questa pausa di riflessione, che lo ha portato a rivedere anche rapporti importanti del passato, come quello con Sara Zilli. «Ho analizzato i miei sbagli e li ho riconosciuti… ma rimarrò me stesso, senza cambiare: sono lo scugnizzo di sempre». Sarà questa la volta buona?

Biagio come sta? La troviamo in splendida forma!

«Sto bene, anzi mi sento super. Sono un uomo attivo, che guarda sempre avanti con positività. Tanto più in questo periodo! Ho perso quasi dieci chili, anche se non ho fatto una vera e propria dieta: mi sono limitato a mangiare in modo sano. Certo, mi sono dovuto contenere e ho cercato di andare in palestra… ma adesso mi vedo molto meglio, senza la pancia».

Lei tiene molto al suo aspetto fisico?

«Mi curo, non posso negarlo. Però secondo me l’uomo deve essere il più possibile naturale, quindi va bene andare dal barbiere e avere un aspetto ordinato… ma non mi piace l’idea di depilarmi oppure di farmi fare le sopracciglia dall’estetista. Ma questa è la mia opinione personale!».

Cosa ha fatto in questo periodo di assenza da Uomini e Donne?

«Ho approfittato di questo periodo lontano dagli studi per dedicare più tempo ai miei figli e per concentrarmi sul lavoro. L’ho fatto approfittando della tranquillità che mi sono potuto ricavare… e poi adesso vivo completamente solo».

Come mai?

«Mio figlio Samuele, che viveva in casa con me, è andato a convivere con la sua splendida ragazza. Certo, sono un po’ triste in questa nuova solitudine ma anche felicissimo per loro. Anche gli altri due figli stanno bene: Nunzia ha la sua attività e i suoi bambini, mentre Giuliano ha la sua vita in Inghilterra e spero di andarlo a trovare a breve».

Pensa che questa piccola pausa le abbia fatto bene?

«Sì. Mi ha portato a riflettere su tante cose. Mio nonno diceva sempre: “Ho novant’anni e devo ancora imparare”. Ho analizzato quelli che potevano essere dei miei sbagli e li ho riconosciuti… ma rimarrò me stesso, senza cambiare: non mi monto la testa, sono lo scugnizzo di sempre che vive la sua vita onestamente, senza darsi arie».

Come mai ha deciso di ritornare?

«Non mi sono fatto troppe domande, l’ho fatto spontaneamente. Nel momento in cui sono stato richiamato sono stato subito pronto a tornare, con gioia. Credo nel programma con tutto il mio cuore: sono sicuro che nello studio di Uomini e Donne posso trovare la donna giusta con cui costruire qualcosa di vero».