Mamma ha partorito 9 bambini, assurdo record in Marocco

Quando Halima Cissé e suo marito Abdelkader Arby sono arrivati ​​in sala parto, i medici sono rimasti scioccati nello scoprire che la donna maliana aveva dato alla luce 9 bambini. Cinque femmine e quattro maschi erano tutti in buona salute.

Un numero record di bambini nati a 30 settimane nel maggio 2021 è stato premiato con il titolo di Guinness World Records per il maggior numero di bambini nati e sopravvissuti. I piccoli pesavano tra 500 grammi e 1 chilo.

Halima, incinta e in condizioni delicate, era stata trasferita in Marocco un mese prima del parto per essere curata meglio. Tuttavia, era convinta di aspettare 7 bambini: in realtà, 2 erano sfuggiti alle ecografie.

La nascita di nove bambini sotto lo stesso tetto è un evento raro ea volte si disposizioni per i nascituri o per la madre. Ma questa volta tutto è andato bene e ora la madre ei suoi figli stanno tutti bene e sono in salute. Un anno dopo, al compimento del primo anno di vita, i genitori hanno festeggiato il compleanno insieme al figlio più grande. La famiglia ha riferito di consumare qualcosa come 100 pannolini e sei litri di latte al giorno.

Gli impegni non mancheranno sicuramente con 9 piccolini da seguire ma grazie all’aiuto di tante persone Halima e il marito riescono ad essere ben organizzati. Per loro è stato “un dono di Dio” e ringraziano sempre per la nascita dei loro figli.