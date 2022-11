Can Yaman e Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi su Instagram

La storia d’amore nella vita reale tra l’attore turco Yaman e l’ex Miss Italia Chillemi è stata ipotizzata da Chi come una storia d’amore da manuale. (Chi, che frequenta l’imprenditore Stefano Rosso dal 2014, era in realtà già legata a lui).

Non è vero che Can Yaman e Francesca Chillemi, che sono buoni amici da quando hanno lavorato insieme in Daydreamer, hanno un legame chimico speciale. Tuttavia, hanno espresso la loro amicizia in pubblico in molte occasioni, anche dopo la promozione di Viola.

Sono nati degli aneddoti sulla relazione tra Chillemi e Yaman, dopo che un litigio tra i due attori li avrebbe portati a interrompere ogni contatto. Secondo quanto riferito, la questione è iniziata quando Can Yaman ha tolto il follow a Francesca su Instagram dopo che lei aveva smesso di seguire l’ex collega.

Molti hanno trovato discutibile il tempismo sui social di Francesca Chillemi e Can Yaman, che ha coinciso con l’uscita dell’ultima puntata di Viola come il mare. Si tratta davvero di una manovra di marketing o è davvero scoppiata una guerra fredda tra l’attrice 36enne e Can Yaman (la cui precedente fidanzata Diletta Leotta sembra aver trovato un nuovo amore)?

Attualmente, Can si sta riprendendo da un infortunio in Turchia, mentre Chillemi rimane in Italia. L’astio tra gli attori potrebbe in seguito compromettere la produzione di Viola come il mare 2, la cui seconda stagione è stata recentemente annunciata?