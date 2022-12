Chi è Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è un’attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana. È diventata famosa nel 1995 con la partecipazione al programma televisivo “Non è la Rai”. Da allora, ha preso parte a numerosi film, spettacoli teatrali e programmi televisivi, diventando una delle più note star dello spettacolo italiano.

Iniziò la sua carriera come attrice nel 1996, partecipando a film come “Il cielo in una stanza” e “Come mi vorrei”. L’anno successivo, recitò nel film “C’era un cinese in coma” e nel 1998, in “La vita è bella”. Grazie a questa partecipazione, ha ottenuto un Nastro d’argento come miglior attrice emergente.

Nel 2002, Ambra è stata protagonista del film “Nicoletta Braschi – Un’anima tra le gambe”, per la quale ha ottenuto un David di Donatello come miglior attrice protagonista. Nel 2003, è stata protagonista del film “L’ultimo bacio”, con il quale ha vinto un Globo d’oro come miglior attrice.

Oltre a recitare, Ambra è anche una cantante. Ha iniziato la sua carriera come cantante nel 2003, con l’album “T’appartengo”, contenente canzoni scritte da lei stessa. L’anno successivo, ha pubblicato l’album “Ragazza di periferia”, contenente brani scritti da grandi artisti italiani. Nel 2006, ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “L’amore non è un gioco”, arrivando alla finale.

Negli anni successivi, Ambra è diventata anche una conduttrice televisiva. Dal 2006 al 2008, ha condotto il programma “Music Farm”. Ha inoltre condotto programmi come “La sai l’ultima?” e “Bim Bum Bam”. Inoltre, ha partecipato come giudice in due edizioni del talent show “Amici di Maria De Filippi”.

Oggi, Ambra Angiolini è una delle più famose star dello spettacolo italiano. Con la sua professionalità, la sua simpatia e la sua versatilità, ha saputo conquistare un posto speciale nei cuori di milioni di persone.

Francesco Renga ex di Ambra Angiolini

Un altro noto personaggio dello spettacolo italiano è Francesco Renga. È un cantautore, chitarrista e produttore discografico italiano. È nato a Udine nel 1968 ed è diventato famoso nel 1995 con la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Angeli nel blu”.

Dopo il successo del suo primo singolo, Francesco ha iniziato a lavorare intensamente, pubblicando diversi album e partecipando a numerosi programmi televisivi. Nel 2000, ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Vivere una favola” e nel 2009, è stato nominato all’Oscar della Musica come miglior artista italiano.

Negli ultimi anni, Francesco ha lavorato anche come produttore discografico, curando album di artisti come Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Elisa e Roberto Vecchioni. Nel 2017, ha partecipato come giudice al talent show “The Voice of Italy”, ricevendo un’accoglienza entusiastica da parte del pubblico.

Francesco Renga è senza dubbio uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi. Con la sua voce profonda e intensa, i suoi testi poetici e le sue melodie coinvolgenti, ha saputo conquistare milioni di fan in tutto il mondo.