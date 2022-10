Chi è il compagno Paola Barale, dopo la fine con il fidanzato storico Raz Degan…

D’altra parte, il nuovo fidanzato di Paola Barale, Alessandro Carollo, potrebbe essere stato colui che ha curato celebrità come Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis. Nonostante abbia avuto una vita sentimentale molto movimentata, Paola Barale sembra aver ritrovato la serenità accanto al suo nuovo compagno. Gianni Sperti e Raz Degan sono due dei suoi ex amanti. Alessandro Carollo è un osteopata che ha curato, oltre a personaggi famosi, anche showgirl come la Barale. La Barale si rivolge sempre più spesso alla clinica Villa Arbe di Milano per farsi visitare dal suo osteopata personale. Sui social media è stato postato un video in cui la Barale dice: “Da quando ho conosciuto Ale, andare dall’osteopata non è poi così male!”.

Paola Barale ha conosciuto il ballerino Gianni Sperti nel programma di La sai l’ultima? nel 1995. Sperti e la Barale hanno divorziato nel 1998 dopo che lei ha conosciuto Raz Degan nel programma. La coppia si è separata nel 2015 dopo una lunga relazione. Nel 2015, su Facebook, la Barale ha dichiarato che lei e Degan avevano deciso di separarsi. Poiché questa storia si è conclusa, sembra che Paola abbia ritrovato il sorriso accanto ad Alessandro Carollo, che non ha mai negato né affermato di frequentare. Alessandro Carollo è nato nel 1982, ma il luogo di nascita non è chiaro. Gli piacciono molto gli sport d’avventura come il paracadutismo, per il quale si è appassionato nel 1992 dopo aver visto Point Break. Oltre a questo amore e all’amicizia con il suo amico a quattro zampe Leo, sembra essercene un altro, che potrebbe essere Paola Barale.

Paola Barale e la risposta sibillina a Serena Bortone: “Single per scelta ma…”

In un’apparizione a Oggi è un altro giorno, Paola Barale ha rivelato il suo stato di single. La showgirl ha raccontato di non avere un uomo al suo fianco: “Sono single per scelta, che è diverso dall’essere single per forza; e già questo è un bel regalo che la vita ti fa”. E ha aggiunto: “Non ho ancora appeso il cappello al chiodo, mi diverto con quelli sbagliati in attesa di quello giusto”.

Serena Bortone le aveva allora chiesto se c’era la possibilità che potesse innamorarsi di una donna. Pur essendo eterosessuale, la Barale ha risposto: “Non è mai successo in vita mia, ma non è da escludere, anche se sono convinta eterosessuale”. Stando alle ultime indiscrezioni sembra però che Paola Barale abbia da tempo un compagno che i beninformati hanno individuato proprio in Alessandro Carollo.