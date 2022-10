Chi sono i cani e gatti di Paola Barale e tutte le curiosità

La vita di Paola Barale con i suoi cani e i suoi gatti è qui descritta in dettaglio, così come le numerose curiosità che li riguardano. Molti ricordano la showgirl Paola Barale come bionda, grintosa e al fianco dei più grandi presentatori (soprattutto del modello Raz Degan). Forse non si sa che Paola Barale ha anche un profondo affetto per i suoi animali domestici, in particolare per i suoi cani e gatti. Ecco tutto quello che avreste voluto sapere sugli animali di Paola Barale.

Paola Barale: da Madonna a Paola

È un personaggio televisivo italiano, noto per le sue imitazioni della cantante americana Madonna e per essere stata conduttrice della Ruota della Fortuna al fianco della leggenda Mike Bongiorno dal 1989. Ha recitato anche nel film Colpo d’occhio di Sergio Rubini. Nata a Fossano nel 1967, ha vissuto lunghe e importanti storie d’amore: la prima con il collega Marco Bellavia, con il ballerino Gianni Sperti (che ha sposato nel 1995 fino al 2002), e la lunga con il modello Raz Degan dal 2002 al 2015. Ad oggi, però, nel suo cuore ci sono solo i suoi animali, tanto che lei li ha definiti “meglio stessa degli uomini” (in un chiaro riferimento alle sue relazioni passate). Sembra che un cane bianco di nome Bribri sia stato molto importante nella sua vita; purtroppo non è più con lei.

I cani di Paola Barale: un amore a cui ha rinunciato

Paola Barale ha recentemente rivelato in un’intervista di non potersi più occupare dei suoi animali domestici come un tempo, a causa della sua fitta agenda teatrale. Di conseguenza, i cani sono sempre stati una parte fondamentale della sua giornata: anche prima aveva tre cani di razza chihuahua (uno dei quali era di sua madre, che le faceva spesso visita).

Tra i cani del suo cuore oltre al compianto Bribri, fa “scandalo” Merlina, la cagnolina dello “scandalo”: una sua foto, infatti, in cui era dolcemente baciata dal quattrozampe, è stata duramente criticata dai suoi fan.

I gatti di Paola Barale: da sempre una ‘gattara’

L’attrice ha sempre avuto gatti nella sua vita. Si descrive come una “gattara”, tanto da averne avuti ben 5. Sul suo profilo Instagram si possono trovare le foto di alcuni di loro, tra cui una del meraviglioso Scottish Fold e un’altra del micio che usa per la pet-therapy.

Non è chiaro se attualmente ha animali in casa con lei, ma di certo la sua passione per loro non si è assopita, poiché quando ne incontra uno deve ‘necessariamente’ fermarsi a giocare con loro.