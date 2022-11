Chi sono I Ricchi e Poveri? Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu

Mara Venier è pronta ad accogliervi a casa sua per un’altra imperdibile puntata di Domenica In a pranzo. Andrà in onda puntuale, come sempre, e accompagnerà il vostro pranzo delle feste. Oggi abbiamo tanti ospiti in studio, tra cui il famoso collettivo italiano “Ricchi e Poveri”, che ci parlerà dei loro successi e delle loro esperienze professionali. Scopriamo qualcosa in più su di loro prima di sintonizzarci.

La storica band italiana

Molti di voi conoscono sicuramente i Ricchi e Poveri, uno dei più celebri gruppi musicali italiani del passato. Il gruppo si è formato a Genova nel 1967 e ha prodotto un genere musicale che è stato popolare per molti anni. I membri originari erano Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. Dopo la partenza di Marina Occhiena, il gruppo si trasformò in un duo. Infine, al Festival di Sanremo del 2020, il gruppo si è riunito nella sua configurazione originale.

Franco Gatti

Franco Gatti è nato e cresciuto a Genova, dove tuttora risiede. Il 4 ottobre 1942 fondò la band. Nel 2015 muore il figlio Alessio, dando il via a una terribile sequenza di eventi. Franco si ritirò poco dopo, lasciando la band con cui aveva ottenuto tante vittorie. Solo nel febbraio 2020, Franco si è riunito alla band sul palco del Festival di Sanremo.

Angela Brambati

Angela Brambati, nata a Genova il 20 ottobre 1947, e Angelo Sotgiu si sono fidanzati nel 1963. Marcello Brocherel l’ha poi sposata e ha generato il figlio Luca. Il figlio è poi diventato chef e ristoratore dell’agriturismo “La locanda di Mamma Maria”, dopo l’apertura della madre.

Marina Occhiena

Marina Occhiena, nata il 19 marzo 1950 a Genova, è stata una delle prime donne a sottoporsi all’inseminazione artificiale per avere un figlio. Ha avuto una relazione con Franco Califano e Marcello Brocherel, all’epoca compagni di Angela Brambati. Pochi anni dopo, sposò il ginecologo Giuseppe Giordano, da cui ebbe un figlio nel 1997. Qualche anno dopo è diventata madre grazie all’inseminazione artificiale.

Angelo Sotgiu