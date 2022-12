Consiglio comunale di fine anno 2022: bilancio e piano delle opere pubbliche tra i punti più importanti

Il consiglio comunale di Termoli è stato convocato per il 29 e 30 dicembre. La riunione si svolgerà nella Sala Consiliare e sarà possibile partecipare anche in modalità telematica. Non posso fornirti ulteriori dettagli sull’argomento della riunione o su altre informazioni specifiche, poiché non dispongo di ulteriori dettagli. Il consiglio comunale è l’organo legislativo di un comune e ha il compito di approvare le decisioni politiche e amministrative dell’amministrazione comunale. La presidenza del consiglio comunale viene ricoperta dal sindaco o da un assessore delegato dal sindaco.

Il consiglio comunale di Termoli si riunirà il 29 e 30 dicembre per discutere diversi punti all’ordine del giorno. Tra questi, ci sarà la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario per il 2022-2024, l’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il rinnovo dell’accordo convenzionale consortile per la gestione della centrale unica di committenza, l’approvazione dell’elenco annuale dei lavori per il 2023 e del programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2023-2025. Inoltre, verrà discusso il riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio e verrà presentato un ordine del giorno relativo al sostegno e all’adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico. Non posso fornirti ulteriori dettagli su questi punti o su altre informazioni specifiche, poiché non dispongo di ulteriori dettagli.