Oroscopo Branko settimanale dal 27 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023: previsioni fino a Capodanno

ARIETE

La tua azione potrebbe entrare in conflitto con figure autoritarie, il tuo lavoro o strutture consolidate. Sappi quando andartene, poiché la tua ostinazione potrebbe superare alcuni limiti. Non subire abusi, ma fai attenzione. Sappi anche avere un senso critico e accurato per valutare come agisci e se hai usato aggressività o imprudenza nelle tue azioni.

TORO

Le persone, le convinzioni o i sistemi violenti possono mobilitare molta rabbia immagazzinata nell’inconscio. Impara a liberarti da tali prigioni, abbandonando visioni del mondo limitanti e puntando sulla tua forza emotiva. Un po’ più di distanza e una meditazione attiva possono aiutarti a sbarazzarti di legami, convinzioni limitanti e avere una visione più ampia della vita.

GEMELLI

Le lotte di potere con amici, gruppi o online dovrebbero essere viste con cautela. Le tue emozioni profonde e represse sono molto mobilitate ora e possono portarti a tali conflitti. Fidati del tuo istinto per sapere quando combattere e quando ritirarsi. Ascolta le tue emozioni profonde per affinare le amicizie e le relazioni sociali che hai stabilito.

CANCRO

I conflitti tra lavoro e matrimonio dovrebbero essere affrontati con cautela. Anche lo sguardo di chiunque sul proprio lavoro o sulla propria posizione di autorità. Impara ad avere la fermezza per stabilire veri confini e non permettere energie invasive. Usa la tua autorità per dire “no” a chiunque ne abbia bisogno. Raffinatezza e maturità nel modo in cui agisci nel mondo e nell’uso della tua autorità.

LEONE

Oggi ti porta ad avere una posizione ferma, anche di fronte a critiche distruttive. Confidando nella tua fede, la tua connessione con il tuo lato divino sarà molto importante oggi, anche se la vita materiale porta difficoltà. Le dispute di potere ti chiedono di essere fedele al tuo asse e ai tuoi principi etici, ma senza radicalismo. Impara ad avere autocritica per azioni impulsive ed esagerate.

VERGINE

Il riconoscimento della tua capacità di esprimere il tuo potere e la tua autorità può portare a conflitti con gli altri e coloro che ti sono molto vicini. Impara a combattere per te stesso, ma conosci anche i tuoi limiti. Le collere represse devono stare attente a non uscire in modo esplosivo. Maturità nel modo in cui gestisce e agisce dalle sue emozioni profonde.

BILANCIA

Approfondire le tue emozioni può portarti a rompere con schemi di relazione tossici e violenti. Sappi usare la tua forza, ma anche con cautela. Impara a esprimerti in modo più sincero nelle situazioni sociali e non cercare di compiacere gli altri quando ti senti maltrattato o infelice nel profondo. Ascolta la tua voce interiore.

SCORPIONE

Rompere schemi mentali induriti può portare a rotture e cambiamenti creativi sul lavoro, ma conoscere la giusta misura è fondamentale. Gli atteggiamenti radicali possono creare conflitti, quindi sappi come liberarti con maturità. Non abusare della tua forza fisica di fronte all’ostinazione mentale, a scapito del tuo stesso corpo. La disciplina fisica e mentale ti aiuterà.

SAGITTARIO

La tua energia creativa è stimolata dalle profonde trasformazioni finanziarie e materiali che stai attraversando. Usa quella forza creativa, ma conosci i tuoi limiti. Non tutti i problemi finanziari si risolvono dall’oggi al domani, ma con la buona volontà da parte tua troverai soluzioni interessanti. Sappi anche come moderare gli impulsi per l’eccessivo svago o l’ozio con un tocco di realismo e senza eccedere nelle tue capacità finanziarie.

CAPRICORNO

Plutone nel tuo segno (solare o ascendente) ti ha mobilitato in profondi cambiamenti in te stesso, nella tua visione del mondo e nel modo in cui ti comporti. Ciò può entrare in conflitto con le esigenze e le aspettative della famiglia. I conflitti e gli scontri in questo settore dovrebbero essere trattati con maggiore maturità. Impara ad affermarti, ma senza voler imporre ogni volta i tuoi termini.

ACQUARIO

La tua capacità argomentativa è stimolata da questioni inconsce e/o spirituali. Non permettere a te stesso di essere un veicolo per energie difficili su nessuno di questi livelli. La tua vera e profonda connessione con la tua verità emotiva e/o spirituale ti incoraggerà a discutere a favore di ciò che è giusto, ma conosci i tuoi limiti. Lapidazione di mentalità e idee rigide.

PESCI

Profonde trasformazioni nelle amicizie e nella comunicazione con il collettivo possono mobilitarti nella rabbia di essere assertivo sui tuoi valori. Non accettare che ti vengano imposti valori in cui non credi, ma sai anche quando ritirarti. Sappi anche riconoscere quando questa durezza e ostinazione provengono da te stesso. Sapere come separare le finanze e l’amicizia.