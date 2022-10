Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, la nascita della bimba e la fine della sua lunga relazione

Cristiana Capotondi è diventata mamma. Il 16 settembre, tre giorni dopo il suo quarantaduesimo compleanno, l’attrice il cui ultimo ruolo in Tv è stato quello di Antonia, la protagonista della serie Le fate ignoranti disponibile su Disney+, ha dato alla luce Anna, la sua prima figlia.

Come ogni maternità, pure questa nasconde una storia umana e personale unica. Anche se, in questo caso, con l’aggiunta di un tocco di mistero, almeno per noi che osserviamo dal di fuori. Andiamo con ordine. A luglio trapelò la notizia che Capotondi era in dolce attesa e tutti avevamo pensato che il padre fosse, ovviamente, Andrea Pezzi, l’imprenditore e conduttore Tv al suo fianco da quindici anni.

Sui rispettivi account Instagram, però, da qualche tempo i due non apparivano insieme e, negli sporadici post estivi di entrambi, non sembrava scorgersi nessun segno di cicogna in arrivo. Invece, a fine settembre, con un comunicato ufficiale, Cristiana Capotondi ha stupito tutti con una doppia notizia, la nascita della bimba e la fine della sua lunga relazione con Pezzi: “Anna è nata venerdì 16 settembre. La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere”, ha fatto sapere l’attrice. “Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi”.

L’addio era avvenuto nell’estate del 2021, ma nel momento in cui, all’inizio di quest’anno, l’attrice ha saputo di essere incinta di un altro uomo, ha chiesto e ottenuto il sostegno di Pezzi, segno che tra i due l’intesa non si è spezzata, come ha spiegato lui stesso in un comunicato uscito poco dopo: “Pur non essendo io il padre, Cristiana mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante.

Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima”. Non è dato sapere chi sia il padre biologico della piccolina, né come abbia reagito, durante i mesi dell’attesa, alla presenza di Andrea Pezzi. È possibile, però, che l’imprenditore abbia solo accettato di essere ancora formalmente al fianco della ex per proteggere la sua nuova relazione dalla curiosità mediatica. In ogni caso, una cosa è certa: questa coppia, celebre per il proprio anticonformismo, ci ha spiazzato di nuovo.

La prima volta fu anni fa, all’inizio della loro relazione. Capotondi e Pezzi si erano incontrati nel 2006 a bordo di un aereo e Cristiana aveva dichiarato di aver fatto lei il primo passo. L’amore era esploso durante la trasmissione Kitchen, dove cucinavano insieme e da lì era iniziato un idillio fatto di viaggi, scoperte e condivisione profonda, molto lontana dai riflettori. Poi, appunto, la notizia bomba: la coppia aveva dichiarato di aver vissuto un periodo di castità. «Una sera a cena, Cristiana era rimasta male perché una donna più grande di lei l’aveva messa dialetticamente in crisi», raccontò l’imprenditore del settore digital. «Da lì prese la decisione di rimanere casta per alcuni mesi. A me è piaciuta molto per questa sua volontà. Le sono stato vicino per tanto tempo, vedendola trasformarsi in una donna che oggi trovo straordinaria.

La sua voglia di essere migliore ogni giorno è passata anche per questa cosa». Anni dopo, Cristiana Capotondi aveva creato un dibattito proprio sul tema figli sì, figli no. «Nella nostra cultura », aveva detto l’artista, «la maternità sembra necessaria nella vita di una donna. Ma ci sono altri modi per realizzare l’istinto materno: Madre Teresa di Calcutta non ha avuto figli, ma chi potrebbe dire che non era materna?».

Con queste parole, Capotondi ci aveva convinto che forse per lei un figlio fosse superfluo, e invece ci sbagliavamo: Cristiana aveva soltanto bisogno dei suoi tempi. Oltre ai viaggi e alla cucina, Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi condividevano anche la passione per il calcio. «Ho avuto la conferma che Andrea era la persona giusta vedendolo in campo», disse lei una volta. «Ha un tocco di palla favoloso». L’attrice, oltre a giocare in molte partite benefiche, si è impegnata anche a livello istituzionale diventando capo delegazione della Nazionale italiana di calcio femminile, in un momento in cui questo sport si batte per vincere i pregiudizi di genere.

In mezzo a tanti divorzi dolorosi – spesso pronunciati a suon di avvocati e accuse incrociate – Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono riusciti a trasformare la loro lunga intesa in un’altra forma di amore: quello di due persone che non condividono più lo stesso percorso di vita, ma che decidono comunque di proteggersi. Anche in questo sono riusciti a sorprenderci. E a dimostrarci che la vita è ben diversa da quella che appare sui social.