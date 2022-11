Curiosità Giovanni Di Gianfrancesco marito di Manuela Arcuri

Durante uno dei periodi più piacevoli della vita del piccolo schermo, Giovanni Di Gianfrancesco è diventato padre di un figlio con Manuela Arcuri. Ecco chi è!

Giovanni Di Gianfrancesco è riuscito a sedurre la sua fidanzata e a tenerla stretta a sé grazie al suo carattere bello e intraprendente. È il padre di Mattia Arcuri, marito di Manuela Arcuri e padre della figlia della conduttrice televisiva e attrice. La coppia vive una vita speciale lontano dai riflettori, che l’ha portata anche a sposarsi. Tuttavia, il pubblico vorrebbe sapere chi ha davvero incantato la star televisiva. Parleremo di tutto ciò che abbiamo appreso su di lui.

Chi è Giovanni Di Gianfrancesco?

Della vita di Giovanni di Gianfrancesco si sa poco, dato che viveva al di fuori del mondo dello spettacolo. Era un imprenditore di successo nel settore delle costruzioni e sappiamo che era un padre lavoratore. La nascita del figlio lo spinse a concentrarsi esclusivamente sull’essere genitore, ma la sua carriera subì una breve deviazione prima di poter tornare alla sua solita routine. Fu attratto dalla bellezza di Manuela Arcuri e…

Giovanni Di Gianfrancesco e Manuela Arcuri: la loro storia

Nel 2013 l’attrice ha annunciato di essere incinta del figlio dell’attore. L’attrice e l’attore si frequentano da tempo e nel 2013 l’attrice ha annunciato di essere incinta. Nel 2014 è nato il loro primo figlio. La storia d’amore tra Giovanni Di Gianfrancesco e Manuela Arcuri è solida da anni e nel 2013 l’attrice ha annunciato di essere incinta. I due hanno deciso di sposarsi nel luglio 2022 nella splendida location del Castello Odescalchi sul lago di Bracciano, alla presenza di molti amici e vip. Lui non ha Instagram, ma appare in foto tenere con la fidanzata. I due non si sono mai abbandonati troppo al fuoco del gossip quando si tratta dei loro sentimenti. Si sono innamorati nel 2010 e da allora non si sono mai lasciati.

Giovanni Di Gianfrancesco in 3 curiosità

Arcuri ne ha fatto un bel ritratto di uomo dal cuore d’oro, che non si è mai fatto troppo notare dai media e ha sempre preferito rimanere sotto i riflettori della fama (della sua compagna). L’Arcuri lo ha intervistato alcune volte e ne esce come una persona dal fascino mediterraneo. È nato a Roma, ma non si sa molto di lui perché non è stata rivelata la sua data di nascita. Vive con la sua famiglia nella capitale, dove riceve un bell’appartamento luminoso come compenso per il suo patrimonio.