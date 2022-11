Curiosità su chi è Amaurys Pérez? Età, altezza, peso, moglie, figli, pallanuoto e origini

L’età, l’altezza, il peso e i motivi della fama di Amaurys Pérez. Prima di diventare un personaggio televisivo, è stato un giocatore di pallanuoto (che ha gareggiato anche per la nazionale italiana di pallanuoto) e un allenatore di pallanuoto. Nella sua professione ha raggiunto numerosi traguardi. Con la Nazionale italiana ha vinto una medaglia d’oro ai Campionati del Mondo di Shanghai 2011, una medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Londra 2012, una medaglia d’argento a Firenze 2011 e un bronzo ad Almaty 2012 ai Campionati del Mondo. Negli ultimi anni è stato sotto i riflettori per la sua partecipazione a diversi programmi televisivi, tra cui Ballando con le stelle e L’isola dei famosi.

Chi è Amaurys Pérez del GF Vip 7: età, altezza, peso, moglie, figli, pallanuoto e origini

Amaurys Pérez ha partecipato a Ballando con le Stelle, a Pechino Express (in coppia con la moglie Angela) e all’Isola dei Famosi nel 2018, dove si è classificato terzo dietro al vincitore Nino Formicola del duo “Zuzzurro e Gaspare” e alla cantante Bianca Atzei. L’attività preferita di Amaurys Pérez è la pallanuoto e nel 2021, dopo una carriera da insegnante, è tornato in vasca con il San Donato Metanopoli. Interpellato dalla Gazzetta dello Sport, ha scherzato: “Prima o poi arriverò a bordo vasca con le stampelle, ma non mi arrendo. Durante l’estate ci ho pensato e ho capito che voglio ancora gareggiare in questa attività, che è una malattia”. Dopo il suo ritorno in piscina, ha partecipato come giudice a Bake Off Italia – Dolci sotto il tetto, come concorrente a Game of Games – Gioco Loco e come conduttore de Lo show dei record. Nel 2022 è stato concorrente del GF Vip 7.

Amaurys Pérez e Angela sono inseparabili da quando si sono conosciuti su una pista da ballo a Cosenza. Insieme hanno cresciuto tre figli: Gabriel, Christian e Daisy. Ecco nel dettaglio l’età, l’altezza e il peso di Amaurys Pérez. È nato a Camaguey, Cuba (1994), e pesa 98 kg.